Lenguaje explícito / Columna de opinión

A raíz de un curioso error de Spotify al cargar mi versión de Candelaria, esta linda composición del grupo bogotano Distrito Especial me quedó clasificada con contenido explícito en su letra.

Esta etiqueta es común para advertir a los adultos responsables de un posible lenguaje ofensivo. En ninguna parte de esta canción interpretada por el barítono Valeriano Lanchas aparecen groserías ni nada por el estilo. Pero esa clasificación ha resultado ser un gancho para que muchos la escuchen buscando quien sabe qué perversiones… o pensando con malicia que es un Reguetón.



La vertiginosa adaptación del idioma al mundo virtual nos ha causado montones de malentendidos similares, peor aún, ha sacado del mercado a quienes no se suben al bus del anglicismo tecnológico. Estoy padeciendo en carne propia la dificultad que implica operar en español un software de grabación musical que durante 25 años utilicé en inglés. No se imaginan el enredo al tratar de encontrar la equivalencia de términos como “fundido” para entender que se trata del familiar fade out que usamos para disminuir el volumen de una canción.



Aclaro que en el diccionario, software se pronuncia sófgüer y aparece como: “conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas”, término un poco largo, para ser prácticos. Pero somos tan pasivos ante esta enajenación idiomática, que un músico de hoy en día debe usar streaming, playlist, online, podcast y otra infinidad de anglicismos para que le entiendan y lo tomen en serio.

Las expresiones como pentagrama, corchea, solfeo y armonía, van quedando relegadas al conservatorio, afuera se habla otro idioma. He oído a mis estudiantes referirse con certeza absoluta al “cable de poder” cuando van a enchufar su amplificador. Sospecho que la traducción literal de power cable los hace sentir más “empoderados”.



Me imagino la ira de Daniel Samper Pizano si le toca hacer delete o asistir a un webinar, recordemos que este columnista fue el adalid de la cruzada idiomática para salvar -en vano- el español. No hay caso, por ahora nos tocará seguir pagando la cuenta del wi fi mensualmente, consumiendo contenidos digitales on demand y desenchufar el router cada vez que se cae la señal. Cuídense 24/7 y mucho love para todos, no puedo ser más explícito.



Óscar Acevedo

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com

