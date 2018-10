Por que, coma e ‘y’, CDT / El lenguaje en el tiempo

Pregunta: Leí este titular: “Renuncio para trabajar por que Bogotá no regrese al pasado”. ¿No se escribe “porque”, pegado?, Javier Aníbal Cortés.



Respuesta: Se escribe “porque”, pegado, cuando es conjunción causal, es decir, cuando responde a la pregunta ¿por qué?, “Renuncio, porque no me aumentan el sueldo”. Y se escribe “por que”, separado, cuando es conjunción final, es decir, cuando responde a la pregunta “¿para qué?”, como sucede efectivamente en el ejemplo citado.

En la práctica se prefiere, en este último caso, “para que”, que tal vez no se usó por la cercanía de otro “para”. Opción: “Renuncio para trabajar en pro de que Bogotá no regrese al pasado”.

Coma e ‘y’

Pregunta: ¿Antes de la ‘y’ puede ir coma?, A. P.



Respuesta: Puede ir, como se ve en este ejemplo: “Yatra escribió la canción, y a Vives le robaron el beso”. Sin la coma que separa las dos frases, alguien podría entender que la primera frase es “Yatra escribió la canción y a Vives”, es decir, Yatra escribió dos cosas, la canción y (¿una carta?) a Vives.



La puntuación correcta exige una coma antes de la conjunción ‘y’, “Yatra escribió la canción, y a Vives le robaron el beso”.



Entonces, preguntará usted, ¿dónde queda la norma de marras según la cual “donde va la ‘y’ no va la coma”? En realidad, la norma es: “Donde va la ‘y’ no va la coma enumerativa”, “Oí a Yatra, Vives, Fonseca y Balvin”, pero puede ir cualquier otra coma, por ejemplo, la ya dicha, que separa dos frases completas, “James anotó gol, y Zidane se mordió la lengua”; la explicativa, “Pipe Bueno, el cantante, y Amparo Grisales, la actriz, se entienden muy bien” (el inciso “el cantante” debe ir entre comas explicativas, como también va “la actriz”), o la vocativa, “Firme el contrato, señor Pérez, y disfrute de nuestros servicios” (el vocativo “señor Pérez”, insertado en la secuencia lógica de la frase, debe ir entre comas).

Gazapos

“El desafío consistía en salvarle la vida a la mayor cantidad de personas posibles” (Dinero). Mejor: “… a la mayor cantidad posible de personas”, pues lo que se califica de “posible” no son “las personas”, que no son posibles sino reales, sino “la mayor cantidad”.



“Estos son los Certificados de Depósito a Término, mejor conocidos como CDT’s” (Dinero). Observación: La Ortografía de la lengua española indica expresamente que no se debe pluralizar con apóstrofo y ‘s’, como CD’s, ONG’s, CDT’s, así se diga, en el lenguaje oral, “cedés”, “oenegés”, “cedetés”. Siglas y símbolos son invariables, “un CD” y “muchos CD”, “una ONG” y “varias ONG”, “un CDT” y “cincuenta CDT”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria @fernandoavila52