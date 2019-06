Opinión / Discurso consecuente

Descubrí la música de El Kanka gracias a que mi hija la solía escuchar en los trayectos mañaneros hacia la universidad en los que normalmente poníamos las habituales noticias radiales del desastre nacional de turno.

El viaje se hacía más ameno al escuchar su música y empezó así mi interés por un personaje que mantiene un discurso consecuente varios años después de este descubrimiento.



Una de las razones por las cuales me he refugiado en la música instrumental recientemente, es la pobreza poética que reina en la música cantada desde hace ya bastantes décadas, un género comercial donde poquísimos músicos se arriesgan a decir cosas políticamente incorrectas o ligeramente salidas de lo aceptable.



Todos los cantantes hispanos que consiguen reconocimiento y difusión en la actualidad hablan de los mismos romances, los mismos despechos y de ahí no salen.

Por eso me llamó la atención la propuesta musical de este músico español, porque la frescura y la sinceridad de sus letras dejan un sabor grato en el oyente.

En una de sus canciones pregona la desobediencia ciudadana con insistencia: “… prohibidores a prohibir y nosotros a desobedecer”, logrando que los obedientes nos identifiquemos con un sueño que nunca vamos a materializar. En otro de sus éxitos nos conecta con su manera de pensar diciendo “…estoy contigo por tu olor, no por tu perfume”.



Estas y otras de sus certeras afirmaciones las corea una audiencia fiel que él se ha encargado de documentar en los videos que sube a Facebook después de cada concierto. Acude a fórmulas como el ska y la rumba catalana para construir sus canciones y canta sin arandelas de virtuosismo, como cualquier paisano.



Esos detalles le permiten conectar con el oyente sin interferencias y transmitirle con claridad su discurso. Es muy fácil seguir paso a paso la gira que viene realizando por Colombia esta semana, porque de cada ciudad sube un video cantando con los asistentes sus memorables consejos, acompañado por su guitarra.



Pasó por Bucaramanga y Tunja dejando el rastro en redes, tocó anoche en el Teatro ABC de Bogotá y hoy se presenta a las 8 p.m., en la Universidad CES de Medellín. Tiene anunciado un concierto el 23 de junio en Villavicencio que esperamos le pueda ofrecer a los llaneros a pesar del cierre de la vía. Bienvenido al trópico, tío.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com