El domingo 30 de abril se celebra la XII edición del Día Internacional del Jazz, un evento patrocinado por la Unesco que reúne escuelas, universidades, entusiastas, historiadores, académicos y músicos de todo el planeta.



En esas 24 horas se emite un concierto central y se publican todo tipo de actividades artísticas, educativas y comunitarias desde 190 países, todo esto centralizado en la página https://jazzday.com/.



Afortunadamente, este encuentro no está mediado por el dinero, ya que no tiene costo de inscripción ni de visualización para el espectador. Otro factor atractivo es su alcance planetario, ya que durante la celebración entra mucho público a explorar gran cantidad de publicaciones que llegan de todos los rincones del mundo.



El lema central del evento es el aspecto más llamativo y demuestra su carácter social y humanitario: ‘Diálogo, paz y respeto’.



Estos tres conceptos, que son tan difíciles de transmitir oralmente, se palpan fácilmente en cada audición musical sin mucho esfuerzo. Por eso la Unesco nos llama a participar con muestras artísticas y educativas bajo esta consigna.



El diálogo entre culturas existe en esta música desde su nacimiento. Este género se ha convertido en el anfitrión de muchas músicas regionales que han intentado salir de sus fronteras y han encontrado receptividad en el jazz.



La fusión flamenca de Chick Corea es un muy buen ejemplo de la convivencia entre la cultura gitana de España y el canto de libertad americano. El respeto por la canción es necesario para que la música suene bien, sin el respeto por la melodía y sin una participación equilibrada de los intérpretes, no se logra la comunicación con el oyente.

(Tal vez quiera leer: Sarah Luna Ñustes: la ex guerrillera de las Farc que se convirtió en actriz)



Finalmente, la paz es la sensación con la que el espectador sale del concierto cuando se ha dado el milagro del diálogo y el respeto entre los músicos.



La participación de Colombia en el Día del Jazz ha sido escasa y no ha contado con el apoyo de instituciones que promuevan a nuestros músicos en la celebración. Con el trayecto recorrido por el jazz en Colombia, es claro que debemos tener una presencia más nutrida en este evento.

(Le puede interesar: EL TIEMPO gana el premio CPB en la categoría de prensa)



Las canciones incluidas en el recientemente publicado Real Book Colombia, el cancionero de jazz colombiano, son materia prima para que estudiantes y profesionales lleven a esa plataforma lo que se hace en el país.

ÓSCAR ACEVEDO

MÚSICO Y CRÍTICO MUSICAL

Más noticias

La ceremonia en la que Vargas Llosa se hizo ‘inmortal’

¿Quiénes son las nuevas caras de la TV colombiana? Conozca las grandes promesas

Opeth: viene a Colombia la banda de metal que quiso cambiar de piel