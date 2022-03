La creación musical es una forma privilegiada de comunicación humana, donde las emociones son más importantes que las palabras.



En la música existen unos códigos establecidos para transmitir esas emociones de forma legible: una historia de amor se narra a tempo lento, con acordes suaves y una melodía susurrada.



En contraste, una marcha militar requiere percusión acentuada y fuerte que marque el ritmo. Tanto el sonsonete más sencillo como la sinfonía más compleja tienen un propósito común: recrear y acompañar una actividad humana como la conquista, la celebración o la nostalgia.

El compositor debe conocer esos clichés y saberlos utilizarlos según corresponda.

A diferencia de las canciones con letra, la música instrumental tiene menor acogida por la falta de palabras, pero no por eso es de categoría inferior, de hecho, en las salas de concierto predomina la música instrumental.



También en la música folclórica, en el jazz y en las bandas sonoras del cine, la mayor parte de canciones no incluye canto.



Eso no quiere decir que lo instrumental no deba ser tarareable, por el contrario, debe ser memorable y repetible para que el oyente guarde esa tonada en su memoria.

A la hora de sentarnos a componer nuevo repertorio, a los compositores nos sucede lo mismo que al escritor frente a la página en blanco.



Es difícil romper la incertidumbre sobre la receptividad que pueda llegar a tener la creación entre el público o entre los intérpretes que le van a dar vida a esa partitura recién nacida.



Para superar ese estado de pánico, se requiere estar dispuesto a fracasar, pero con una determinación a prueba de críticas. Recordemos que muchas ideas intrascendentes se descartan en un proceso creativo hasta lograr una que funcione.



En la mayor parte de los casos, ese éxito está determinado por aspectos como la calidad de la interpretación y de la grabación. Pero lo verdaderamente determinante es la calidad de la obra, sin una buena creación no hay posibilidad de trascender.



En el fondo solo hay dos tipos de música, la buena y la mala… y me temo que predomina la segunda. Toda la música que escuchamos tiene un compositor que le dio vida a la canción y que enfrenta permanentemente esta pregunta: ¿será que esto vale la pena?



La respuesta debe ser afirmativa para que la magia continúe.



Columna de Óscar Acevedo, músico y crítico de jazz. Correo: acevemus@yahoo.com