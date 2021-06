Ministra pacífica | Columna de opinión

El nombramiento de Angélica Mayolo como ministra de Cultura ilustra lo erráticas que son las acciones de gobierno de Iván Duque.

Para empezar, escoge a una persona de corta trayectoria en su vida laboral, sin ninguna experiencia en el sector cultural y con claros intereses regionales. En una entrevista publicada el pasado 11 de junio en 'El País' de Cali, esta funcionaria declaró su marcado interés por su región y la ausencia de un plan de trabajo diseñado para todos los colombianos.



Pero claro, muchas de las acciones del Presidente que la nombró tienen ese mismo propósito, favorecer solo a un sector de la población.



Llaman la atención afirmaciones sesgadas como: “Siento un compromiso inmenso por el Pacífico colombiano y por el país”, en ese orden. Inmediatamente después insiste: “Quiero ser recordada como una ministra del litoral Pacífico, que ayudó a que el país valore más los saberes y la cultura de nuestra región”. En su primera semana como ministra viajó a Cali dos veces para que no quepa duda de cuál será el foco de su gestión.

Me llama la atención que es la tercera ministra de Cultura de esa región, nombrada coincidencialmente en gobiernos uribistas, como si hubiera algún compromiso burocrático con Buenaventura o la región Pacífica. Muy curioso.



Por otra parte, la economía naranja todavía no aparece en su discurso, lo que evidencia un giro en uno de los temas más promocionados por este gobierno, quizás porque no hay mucho –o nada– que mostrar.



En una bofetada al idioma español, la ministra Mayolo afirmó que uno de sus objetivos es “la reactivación de todo el sector cultural, permitir que se aperturen escenarios”.

Ese manejo del lenguaje está influenciado por la jerga tecnológica, pero hay que acordarse de que en este gobierno se permiten libertades como esa o como la de “así lo querí”.

Los gestores culturales de partidos distintos al Centro Democrático y las instituciones artísticas de otras regiones diferentes al pacífico tendrán que ejercitar una paciencia enorme para gestionar recursos o pedir cita en el ministerio. Pienso que la cultura del Pacífico enriquece a los colombianos y merece un espacio importante en las políticas públicas, pero no es lógico que se la privilegie por encima de las manifestaciones artísticas de otras regiones.



