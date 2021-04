El amor y la lectura, frente a frente en el Día del Idioma

Interrumpir una lectura sublime (hija de una escritura prodigiosa) es a veces más grave que interrumpir un acto amoroso. De esas dos actividades, una ha sido cultivada desde que un cavernícola anónimo preservó los recuerdos con un autorretrato y el bosquejo de un bisonte en la pared interior de una cueva, para que sus congéneres interpretaran (leyeran) sus deseos. La otra actividad, en cambio, desde que apareció este homo sapiens, ha sido empujada sin descanso por una de las mayores fuerzas de la naturaleza: el amor. Aun precisando unos orígenes bastante separados en el tiempo, los dos, lectura y amor, entrañan unas coincidencias asombrosas que concluyen, al final de cuentas, en la misma intención consciente o inconsciente: la fecundidad.

La gravedad de tal interrupción se centra en que el placer por la lectura debe ser cultivado con paciencia y sutiles estrategias, con el ejemplo de la fascinación y el asombro que debe ser imitado, y allí está su fragilidad. La inclinación por el amor, en cambio, ya viene incorporada en el ADN, y bastará el flechazo a mansalva del Cupido travieso para que ese vigor siga garantizando la conservación de nuestra especie. El libro se lee; al amor se siente.



Si las características de cada manifestación humana o de cualquiera de sus invenciones resultaran las mismas, los motivos de comparación perderían su razón de ser: una bien podría pasar por la otra. Por eso, al confrontar las ideas del amor y del libro (y en este, la escritura y la lectura, por supuesto), solo se persigue exponer aquí algunos puntos de encuentro de tan elevadas y humanas expresiones, además de ciertas diferencias.

Lectores y amantes

Entre las coincidencias del amor y el libro, ya se precisó el placer, pero le siguen la intimidad, al apartamiento momentáneo de la realidad, la pérdida de las nociones del tiempo y el espacio, además de que ambos y cada uno a su manera constituyen otra semilla de la vida.



El amor es posible bajo la lluvia; con el libro no es recomendable. Si el encuentro con cualquiera de estos se interrumpe, el libro siempre esperará; en el amor, en cambio, los amantes perderían con facilidad el primer impulso y el entusiasmo para llegar a distanciarse y no encontrase nunca más. El libro, desde su quietud, no reprocha nada, no solicita juramentos, tampoco mira relojes ni reclama por las ausencias sin respuesta.



Un libro quedará en el estante o en el escritorio por un tiempo indefinido para que el mismo cortejante u otro regresen. Ese cúmulo de letras se guardará en la mochila, en la maleta o el bolsillo para tomarlo inclusive en la sala de espera de un consultorio, donde nos regalará tres párrafos o dos páginas, como los enamorados se regalan besos o caricias con la precaución de no avanzar más allá, a diferencia de los lectores, que podrán llevar a cabo y sin ningún reparo la devoción de su hábito en público.





Entre los mismos libros no hay celos: cada uno tiene lo suyo. Para estos, los desenfrenos aminoran el placer y las interrupciones lo prolongan y elevan, siempre que se asegure un reencuentro. En el amor, se contempla la generosidad nada más que entre los dos actores: los intrusos jamás serán bienvenidos aun con propuestas más enriquecedoras.

Y cuando se funden el amor y el libro, cómo refutar que la transmisión del conocimiento profundo y duradero es uno de los mayores actos de amor, porque consiste en procurarles a los demás seres humanos, sobre todo a aquellos que ni siquiera han nacido, la posibilidad de encontrar caminos para ejercer su libertad, el mayor placer que no todos han de disfrutar. Por eso, ¡cuánto nos habrán amado Homero, Platón, Dante, Cervantes, Montaigne, Tolstoi y otros fecundadores de la esperanza y de la sensatez!



Por eso, cuando la soledad nos embargue y sea imposible cambiar esta situación, nada más vivificante que meterse a la cama en compañía de… un libro.



Con vuestro permiso.

JAIRO VALDERRAMA V.

Para EL TIEMPO

*Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Austral de Buenos Aires y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, en Colombia.