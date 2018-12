Neologismo, acepción, nailon, presidente / El lenguaje en EL TIEMPO

Un titular de la página cultural dice: “Sororidad, escrache y feminicidio, algunas de las nuevas acepciones de la RAE”. En realidad, “sororidad”, “escrache” y “feminicidio” son neologismos o nuevos términos incorporados al 'Diccionario de la lengua española', DLE, de la Real Academia Española (RAE).

“Acepción” es el ‘significado’. Por ejemplo, la palabra hasta significa ‘término’, pero una acepción reciente, incorporada por la RAE al DLE para ese mismo vocablo, es ‘no antes de’.



Otros ejemplos: la voz álgido tiene el significado de ‘frío’, pero hoy es válida también con la acepción de ‘crítico’ o ‘culminante’, que en una reunión política puede ser el momento más ‘caliente’, y no el más frío; lívido es ‘amoratado’, pero también tiene la acepción de ‘intensamente pálido’, que viene a ser lo contrario; bisemanal tiene dos acepciones distintas, ‘dos veces por semana’ y ‘cada dos semanas’, lo que hace este vocablo sumamente riesgoso en contratos y pagarés.



Por lo demás, la nota habla de 2.451 modificaciones hechas este mes al DLE, entre adiciones, como selfi, meme, retroalimentación, baipasear (y las mencionadas en el citado titular) y nuevas acepciones, como ‘que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de internet’, para la tradicional palabra viral; o ‘número telefónico’, para el centenario término teléfono.



En esta columna estaremos atentos a esas novedades y su aplicación al lenguaje oral y escrito de los colombianos.

Nailon

Pregunta: En una noticia sobre Enka leo: “Es uno de los grandes fabricantes de lona para llantas de nylon”, y en otra sobre el dramaturgo Santiago García, publicada el mismo día, leo que los actores “usaban hilos de nailon”. ¿Cuál de las dos formas es la correcta, nylon o nailon?, Carlos Ortiz Puyo.



Respuesta: El nombre de la fibra en inglés es nylon, de la marca Nylon, creada como homenaje de la DuPont a Nueva York (NY) y a Londres (Lon).



El nombre común adaptado al español para esa fibra es nailon, que corresponde a la forma como se pronuncia. Hay algunos otros casos de sustantivos comunes de origen similar, como maicena, yacusi, licra, todos ellos con registro en el DLE, 2014, derivados de las marcas registradas Maizena, Jacuzzi, Lycra.

Presidente

Sobre Belisario Betancur: “Su tumba no dice que fue expresidente”. La aclaración debió ser: “Su tumba no dice que fue presidente”. Ex- significa ‘que fue’.

Como

Sobre la renuncia del director de Medicina Legal: “Carlos Eduardo Valdés fue nombrado en 2011 como director de Medicina Legal”. En casos como este es mejor decir “... fue nombrado director...”, sin la preposición como (‘en calidad de’), que puede confundirse con el adverbio como (‘aparente’ o ‘supuesto’).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52