Doris Day, la cantante / Conexión sonora

Aunque poco le interesaba ser actriz y su intención de ser bailarina se truncó por un accidente, Doris Day, recién fallecida, a sus 97 años de edad, en Estados Unidos, se consagró como una de las grandes divas de la llamada época dorada del cine.

Entre 1948 y 1968 protagonizó alrededor de cuarenta películas. Como cantante fue igual de importante, y su popularidad, gracias a una encantadora y dulce voz, la puso en un sitial a la par de crooners como Frank Sinatra o Bing Crosby, así como a la monumental Ella Fitzgerald.



Cantó en la radio y algunos restaurantes de su ciudad natal, Cincinnati, y fue descubierta a sus 17 años por el director de orquesta Barney Rapp, con lo que pasó a ser la sensual y atractiva vocalista líder de big bands como las de Jimmy James y Bob Crosby, antes de saltar a la fama con la orquesta de Les Brown.



Les Brown and His Band of Renown adoptó a Doris Day en 1945 y le dio un par de números uno, en especial con Sentimental Journey, con más de un millón de copias vendidas y que, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una especie de himno para los veteranos de la misma.

La exitosa sociedad Brown/Day se mantuvo hasta 1948.



Su debut cinematográfico en el filme musical Romance on the High Seas, en 1948, la incluyó cantando It’s Magic, nominada a mejor canción en los premios Óscar.



En adelante no fue extraño que su protagonismo actoral tuviera como complemento el éxito de sus canciones en las películas, y no solo en musicales como Calamity Jane –que incluyó otro de sus grandes números uno, Secret Love (1953)– o The Pajama Game, sino también en comedias como Teacher’s Pet o melodramas como el famoso thriller de Alfred Hitchcock The Man Who Knew Too Much de 1956, en el que canta Qué será, será (Whatever Will Be, Will Be), que llegó a ser su último éxito importante.



A pesar de su suceso musical en el cine, en el que derrochó un impresionante y sofisticado estilo, “Doris Day fue la intérprete musical de cine más subvalorada de todos los tiempos”, manifestó tras su muerte Miles Kreuger, fundador y presidente del Instituto Americano de los Musicales, y reconocido además como el más experto conocedor del musical americano.

DANIEL CASAS

PERIODISTA MUSICAL

