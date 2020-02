Ser o no ser, he ahí el dilema / Conexión Sonora

No hay que engañar a nadie. El grupo Queen se acabó en noviembre de 1991 cuando murió Freddie Mercury, así sus integrantes, Brian May y Roger Taylor, hayan seguido con el nombre empleando a cantantes como Paul Rodgers y Adam Lambert.



Foreigner nunca volvió a ser lo mismo sin su vocalista Lou Gramm. Genesis fracasó cuando Tony Banks y Mike Rutherford decidieron reemplazar a Phil Collins con Ray Wilson.

Journey tiene al vocalista filipino Arnel Pineda, quien interpreta con exactitud los éxitos que la banda tuvo con Steve Perry, pero su popularidad jamás volvió a ser igual.

Y una acotación a un caso colombiano. Nuestra banda insignia del heavy metal, Kraken, tiene ahora como voz a Roxana Restrepo, pero Kraken no es ni existe desde que Elkin Ramírez nos dejó, en enero de 2017.

Casos son muchos. Y muchos que lograron el éxito cambiando a su voz insigne. Chicago vio partir muy orondo a Peter Cetera, pero con Jason Scheff y Bill Champlin al mando vocal consiguieron una excelente racha de éxitos. Van Halen tras la salida de David Lee Roth encontró un rozagante romance con el éxito en la voz de Sammy Hagar.



El propio Genesis tuvo en Phil Collins su fórmula de éxito cuando Peter Gabriel abandonó la causa. Y mucho mejor el de AC/DC, que a pesar de perder a su vocalista original, Bon Scott, en un accidente, encontró su momento de gloria con Brian Johnson.



Podríamos armar una excelente colcha de retazos con historias de agrupaciones que se han sometido al rigor de reemplazar a su figura de mostrar. No bastaría mencionar que hay grupos con formaciones que han perdurado absurdamente por décadas y en las que no existe uno solo de sus miembros originales.



Por estos días estamos expuestos a dos casos relativos al tema en cuestión. Hoy se presenta Ali Campbell vendiéndose como UB40, grupo que abandonó en 2008 y de la que obviamente fue responsable vocal de sus más grandes éxitos. Eso sí, la mayoría versiones de temas de otros artistas en formato reggae. ¿Es Ali Campbell o es UB40?.

Y el ‘Soda Stereo, Gracias Totales’, una excusa mercantilista de Charly Alberti y Zeta Bosio, con la presencia de un sinnúmero de vocalistas invitados, utilizando el nombre de la banda que lideró el difunto Gustavo Cerati. ¿Eso es Soda Stereo? Lo siento, no lo es.

DANIEL CASAS

Periodista musical​@danielcasasc