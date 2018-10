Petty, un año después / Conexión Sonora

Dos maravillosos eventos me han acercado de nuevo al desaparecido y legendario Tom Petty, cuya muerte aconteció este 2 de octubre hace un año. Por un lado, la maravillosa colección An American Treasure, que sin ser una recopilación de éxitos transmite a través de 63 títulos su evolución sonora y musical.

De otro, la nota publicada por la revista Rolling Stone sobre su otrora eterno guitarrista y socio, Mike Campbell, ahora integrante de la nueva formación de Fleetwood Mac.



La gracia de An American Treasure está en ser una cuidadosa y preciosa selección de versiones alternas de temas de sus distintos álbumes, incluyendo su primera banda (Mudcrutch), y algunos temas interpretados en concierto, todo ello durante algo más de cuatro décadas.



La viuda de Petty, su hija mayor, el propio Campbell, el teclista Benmont Tench (ambos eternos integrantes de la banda de Petty –The Heartbreakers–), y Ryan Ulyate, su productor desde 2005, escarbaron en sus archivos de cintas y decidieron que esta colección debía apartarse, con total lógica y acierto, de publicaciones como Playback de 1995 o The Live Anthology de 2009, que ya habían logrado ese ejercicio compilatorio con sus canciones más reconocidas.



Por su parte, entre muchos recuerdos memorables de Mike Campbell se entiende un poco la muerte de Petty por una sobredosis de medicamentos para el dolor.

Hablando para Rolling Stone comenta, por ejemplo, que durante las 56 presentaciones de esa última gira que celebraba los 40 años de Tom Petty & The Heartbreakers, nunca lo escuchó quejarse de los fuertes dolores que tenía como consecuencia de una fractura de cadera.



“Yo le preguntaba ‘¿estás bien?’, y nunca me dijo algo como: ‘¡Me estoy muriendo! ¡No puedo hacer esto!’. Lo peor que diría fue ‘Siento dolor, pero puedo hacer el show’. Su rostro siempre estaba lleno de alegría. Por eso al cabo de unos días, dejé de preocuparme por él”.



¿Por qué, entonces, Petty no fue a un hospital? “Una vez que Tom tomaba una decisión, nadie podía disuadirlo de lo contrario. Si uno le dijera ‘Oh, deberías ir al hospital’, él me habría dicho ‘Vete a la mierda, estoy en una gira’. Nadie podría obligarlo a hacerlo”, concluye Campbell.



DANIEL CASAS