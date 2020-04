Conexión sonora

Del Shannon fue un roquero muy particular, antes del arribo de los Beatles. Su éxito de 1961, Runaway, es una de las canciones más significativas y evolutivas del rock and roll. El tema se caracterizó por el empleo del Musitron, una especie de temprano sintetizador inventado por el teclista de su banda, Max Crook, considerado un pionero de la música electrónica.

Del Shannon no fue de muchos éxitos y estuvo condenado al impacto de Runaway. Solo llevó dos canciones más al top 10 y su carrera lentamente entró en decadencia por sus problemas con el alcohol.



Hacia 1978, Tom Petty se interesó en Del Shannon y le produjo el álbum Drop Down and Get Me, de 1982. Allí se incluyó Sea Of Love (original de Phil Phillips de 1959) que sería su último éxito, número 33 en listas norteamericanas.



En 1989, Mike Campbell (guitarrista de Petty) y Jeff Lynne, el genio de Electric Light Orchestra, trabajaron en un nuevo disco para Del Shannon.



Lynne venía de producir para George Harrison el álbum Cloud Nine, que marcó un regreso triunfal para el ex-Beatle. Ambos, junto a Tom Petty, Roy Orbison y Bob Dylan, conformaron entonces el supergrupo Traveling Wilburys, que en una fusión de folk, country, pop y rock, fue muy popular entre 1988 y 1991, en especial con su disco Traveling Wilburys Vol. 1.



Lynne colaboró entonces en Mistery Girl, el último álbum en vida de Roy Orbison, quien falleció por un infarto en diciembre de 1988. Al año siguiente, produjo el primer disco solista de Tom Petty, Full Moon Fever, el más exitoso de su carrera, y consolidó un sonido propio, gracias a su manera singular de conjugar sintetizadores, guitarras, coros y una marca registrada en el beat de la batería.



Al morir Orbison, se rumoró que Del Shannon lo reemplazaría en Traveling Wilburys. Lynne y Campbell trabajaban con él en su nuevo álbum, pero el cantante se suicidó en febrero de 1990 y los productores debieron terminarlo por su cuenta.



Con el título de Rock On, se publicó en 1991, tres meses después del lanzamiento de Into the Great Wide Open, de Tom Petty & The Heartbreakers, producido de nuevo por Lynne. La poca fama entonces de Del Shannon, y el repetitivo sonido de Lynne, hicieron de Rock On un fracaso. Al escucharlo hoy, sigue siendo una maravillosa colección de canciones vocalmente magistrales, como si esos 30 años desde Runaway no le hubieran pasado nunca.

DANIEL CASAS

Periodista musical

@danielcasasc