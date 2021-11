Colsubsidio entra en el circuito de jazz / columna

En la reapertura de los espacios culturales, las grandes salas retoman la programación que traían desde antes de la cuarentena.

Es una decisión lógica para atraer a sus espectadores habituales con una cartelera que les resulte familiar.



Sin embargo, me ha llamado la atención que el Teatro Colsubsidio programe un festival internacional de jazz mientras vamos regresando a nuestras costumbres prepandémicas. El pasado miércoles 10 abrió el festival el joven y talentoso guitarrista bogotano Santiago Sandoval con una propuesta de gran musicalidad.



El saxofonista norteamericano Kenny Garrett presentó anoche su nuevo álbum, Sounds from the Ancestors, una producción con reminiscencias del góspel y el mowtown.



Este músico es conocido por su colaboración con el trompetista Miles Davis en la etapa final de su carrera. Garrett hizo escuela con este genio de la música durante los años 80, periodo en el que Davis integró el free jazz con los sonidos electrónicos del momento. Pocos músicos tienen el privilegio de poner a Miles en su hoja de vida.

El 12 de noviembre se presenta una exótica combinación de folclor brasileño con flamenco y jazz, confirmando la promiscuidad del jazz como género abierto para integrar músicas de todo tipo.



Estarán en escena el pianista flamenco Chano Domínguez, ya conocido en Colombia; el folclorista brasileño Hamilton, de Holanda, en la mandolina, y el reconocido saxofonista estadounidense Chris Potter.



Esta nómina promete fuegos artificiales por su virtuosismo y por el reto de integrar un sancocho musical con tendencias tan disímiles.

El festival de Colsubsidio sigue el 13 de noviembre con un concierto del ícono cubano del saxofón Paquito D’ Rivera, que ya ha tocado en múltiples ocasiones en nuestro país.



Desafortunadamente para el lector, aunque muy afortunadamente para el Teatro Colsubsidio, ya no hay boletas para este concierto, sold out. Sin embargo, la semana entrante hay oportunidad de asistir a los conciertos de Julián Gómez, el jueves 18 de noviembre, y del saxofonista colombiano Antonio Arnedo, el viernes 19.



Si bien se ha logrado formar nuevos públicos para el jazz en Colombia, todavía es duro llenar teatros de gran capacidad con músicos nacionales, porque el espectador los puede escuchar de forma gratuita y frecuente en festivales y conciertos al aire libre.





Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com