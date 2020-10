Colombianos y venezolanos en una nueva discusión por el joropo

El intérprete colombiano de joropo Orlando ‘El Cholo’ Valderrama sigue tranquilo en su finca en Casanare. Dice que jamás ha pensado en hacer campaña alguna para reclamar el joropo, esa música que compartimos con Venezuela, como patrimonio cultural exclusivamente colombiano.

Sin embargo, una discusión ajena a él, que comenzó en redes lo puso en el ojo del huracán, como blanco de dardos airados del otro lado de la frontera.

Después se enteró de que lo "acusaban", junto con otros artistas como Walter Silva y el venezolano Reynaldo Armas, de organizarse para presentar el joropo como un patrimonio colombiano ante la Unesco.



Supo del intercambio de frases y argumentos de folcloristas de un lado y del otro y que hasta lo acusaron de haber comprado el Grammy Latino, en el 2008 (en la categoría de mejor álbum de folclor), un Grammy histórico para el joropo, porque era la primera vez que un exponente de la música llanera conseguía un gramófono en esa premiación.

La discusión tomó tal dimensión que el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, intervino, desde un foro virtual, para resaltar no solo que todo era falso, sino para manifestar su inconformidad por los maltratos recibidos por El Cholo y Walter Silva, por parte de airados artistas venezolanos.

Es mi deber como Gobernador, ciudadano y amante de la música llanera, defender a los artistas y hacer respetar nuestro folclor, ante comentarios desobligantes de algunos artistas venezolanos. Como diría el @CholoValderrama "El que es llanero no llora, ni se calla, ni se humilla". pic.twitter.com/5tjP15s9Eb — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) September 30, 2020

“Algunos artistas venezolanos han tenido un comportamiento grosero, insolente (...), desobligante hacia nosotros, hacia esta tierra que los ha acogido con cariño -dijo el Gobernador-. Alguien en Venezuela dijo que en el Meta estaban tratando de que la Unesco nos reconociera como la cuna de la música llanera, como si nos la apropiáramos. No creo que haya una persona con ese nivel de insensatez, que haya pensado en eso (...) Por lo menos en lo que tiene que ver con la institucionalidad, jamás e ha planteado”.

Inmediatamente, el mandatario aclaró que "al parecer alguien dijo que habría que pensar en que la Unesco reconociera el Torneo Internacional del Joropo". El Torneo es un festival dedicado a esta música y su cultura, que se celebra en Villavicencio y que suele acoger artistas de ambos países.



Y parece ser que a partir de la idea de conseguir para el torneo -y no para el mundo del Joropo- un reconocimiento como el que ya tiene el Carnaval de Barranquilla, se generó todo el malentendido. “Sería un derecho legítimo que tendríamos”, dijo el gobernador sobre esta posibilidad.



Pero sería una discusión diferente.



“Entonces, muchos venezolanos que aquí han venido a facturar, que han sido contratados por la Gobernación del Meta -agregó el Gobernador-, que han sido contratados por la mayoría de municipios del departamento, salieron y se despacharon con toda clase de improperios. Yo quiero salir en defensa de nuestros artistas (...) El Cholo Valderrama, a quien le faltaron el respeto (...) le faltaron el respeto a Walter Silva, incluso a un gran amigo de Colombia, como es Reynaldo Armas”..

Y se refirió con nombre propio a las artistas Reina Lucero y Scarlet Linares. “Voy a proponer que sean vetadas en todo el departamento del Meta, al menos mientras sea gobernador, y les voy a mandar una carta a los gobernadores de Arauca, del Vichada y del Casanare, para que salgamos en defensa de nuestros artistas. En redes sociales dicen que no hay llanos colombo-venezolanos (...) que nosotros somos de vallenatos y de cumbia, pero no de música llanera”.



Y finalizó diciendo que la música llanera -en referencia al joropo. es tan venezolana como nuestra.

Ante esto, tanto el Cholo Valderrama -enterado ya de lo que ocurría-, como Walter Silva agradecieron el apoyo.



"La música no reconoce fronteras ni colores políticos -escribió Silva, en su Twitter-. La música es del pueblo y el pueblo es uno solo. El Llano es una sola cultura sin fronteras. El Orinoco no sabe donde empieza Venezuela ni dónde termina Colombia. Tampoco lo sabe el río Arauca ni el río Meta".

En otro de sus trinos, Silva escribió: "Agradezco especialmente al Sr gobernador del Meta @JuanGZuluaga por su apoyo y respaldo decidido al folklor. Oportuno llamado de atención al respeto, la unión , a la gratitud y a no reivindicar a individualidades que quieren sembrar malestar y división entre los joroperos !"

Agradezco especialmente al Sr gobernador del Meta @JuanGZuluaga por su apoyo y respaldo decidido al folklor. Oportuno llamado de atención al respeto, la unión , a la gratitud y a no reivindicar a individualidades que quieren sembrar malestar y división entre los joroperos ! pic.twitter.com/b8rn1Dl9Yy — Walter Silva (@WALTERSILVA_) October 1, 2020

Por su parte, en su cuenta de Twitter, el Cholo Valderrama escribió: “El Arauca no separa, el Arauca abraza”. Y tiene la intención de no hacer más comentarios en esa red social, ni de meterse a discutir o a participar.



En una breve conversación con EL TIEMPO, ‘El Cholo’ dijo que era mejor no agrandar más el problema y que, aunque agradece el apoyo ante los ataques en redes, el artista prefiere concentrarse en su música. “Es mejor seguir buscando la unión de los pueblos”, finalizó.

Liliana Martínez Polo

