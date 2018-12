Cinco colombianos sueñan con el Grammy anglo

El buen momento por el que pasan los artistas colombianos sigue ampliándose. Tras figurar en los primeros lugares de las listas y de tener conciertos con boletería agotada, continúan los reconocimientos en las premiaciones internacionales: J Balvin, Carlos Vives, Aterciopelados, Monsieur Periné y Felipe Peláez fueron nominados ayer al Grammy anglo.

Se trata de una buena cosecha en los principales galardones de la música, pues los cinco artistas compiten en cuatro categorías, una de ellas considerada entre las más importantes: grabación del año, en la que J Balvin se mete gracias a la colaboración que hizo junto con el artista Bad Bunny en el tema I Like It, de la rapera estadounidense de raíces dominicanas Cardi B.

No la tendrán fácil. Se enfrentan con The Joke, de Brandi Carlile; This is America, de Childish Gambino; God’s Plan, de Drake; Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper (de la banda sonora de la película Nace una estrella), All the Stars, de Kendrick Lamar & SZA; Rockstar, de Post Malone y 21 Savage, y The Middle, de Zedd, Maren Morris & Grey.



El resto de connacionales figuran en las categorías latinas de la edición 61 de los galardones, que son elegidos por los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.



El samario Carlos Vives está nominado con su trabajo VIVES como mejor Álbum de pop latino, categoría en la que se enfrenta con Pablo Alborán (Prometo), Claudia Brant (Sincera), Natalia Lafourcade (Musas Vol. 2) y Raquel Sofía (2:00 A.M.)



En el apartado de Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo están Aterciopelados, con Claroscura, y Monsieur Periné, con Encanto tropical. Compiten con Coastcity (Coastcity), Orishas (Gourmet) y Zoé (Aztlán).



Cierra el grupo el vallenato Felipe Peláez que aspira al gramófono anglo en mejor álbum tropical latino, con su producción Ponle actitud. Se enfrentará con Charlie Aponte (Pa’ mi gente), Formell y los Van Van (Legado), la Orquesta Akokán (Orquesta Akokán) y Spanish Harlem Orchestra (Anniversary).



Las nominaciones que se dieron a conocer ayer siguen con la buena racha que tuvieron los colombianos en la edición anterior de los Grammy, en la que Shakira se quedó con el premio para el mejor álbum de música pop latina, por El Dorado.



Juanes, con Mis planes son amarte; Bomba Estéreo, con Ayo; Álex Campos, con Momentos, y Silvestre Dangond, con Gente valiente, completaron el cuadro de postulados aquella ocasión.

El rap es el rey

Los raperos Kendrick Lamar –el invitado central del Estéreo Picnic que se realizará 5,6 y 7 de abril de 2019– y Drake lideraron las nominaciones a la 61a. edición de los Grammy, con ocho y siete postulaciones, respectivamente.



Drake fue nominado en la máxima categoría, álbum del año, junto con Cardi B, Post Malone, la cantante de R&B Janelle Monae, la intérprete de folk Brandi Carlile, la estrella de la música country Kacey Musgraves, la artista de R&B H.E.R. y la banda sonora de la película Pantera negra, de varios artistas. Los premios Grammy serán entregados en una ceremonia que se realizará el próximo 10 de febrero, en el Staples Center de Los Ángeles.

Los organizadores de los Grammy anunciaron en junio pasado que expandirían de cinco a ocho la cantidad de nominados en las cuatro principales categorías –grabación del año, canción del año, álbum del año y mejor artista nuevo– para tener una lista más diversa.



Desde que los premios fueron entregados por primera vez en 1959, siempre se habían nominado cinco artistas en cada categoría.



Con Reuters y Efe

