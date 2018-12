Vives, Balvin y Aterciopelados, entre los nominados a los Grammy

Hace pocas horas la Academia de los Grammy Awards reveló el listado de nominados a los premios más importantes de la industria musical, que se entregarán el próximo 10 de febrero de 2019.

Varios colombianos aparecen nominados en diferentes categorías.

J Balvin compite por el galardón de Grabación del año, por su colaboración con Cardi B y Bad Bunny en la canción 'I like it'. Compiten por el premio con las canciones 'The Joke', de Brandi Carlile, 'This is America', de Childish Gambino, 'God's Plan', de Drake, 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper, 'All the stars', de Kendrick Lamar & SZA, 'Rockstar', de Post Malone y 21 Savage, y 'The Middle', de Zedd, Maren Morris y Grey.



Carlos Vives está nominado a Mejor Álbum de Pop Latino, con su producción 'VIVES'. El samario compite, en esa categoría, con Pablo Alborán (Prometo), Claudia Brant (Sincera), Natalia Lafourcade (Musas) y Raquel Sofía (2:00 A.M.)



En la categoría a Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo, figuran dos colombianos nominados: Aterciopelados, con 'Claroscura', y Monsieur Periné, con 'Encanto Tropical'. Por ese galardón, además, compiten Coastcity (Coastcity), Orishas (Gourmet) y Zoé (Aztlán).



Por su parte, el vallenato Felipe Peláez está nominado a Mejor Álbum Tropical Latino, con su producción 'Ponle Actitud'. En la misma categoría compiten Charlie Aponte (Pa' mi gente), Formell Y Los Van Van (Legado), Orquesta Akokán (Orquesta Akokán) y Spanish Harlem Orchestra (Anniversary).



