Bogotana ganó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2023

La escritora bogotana María Ospina Pizano ganó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2023, por su novela Solo un poco aquí, seleccionada entre otros 106 libros participantes, que se recibieron de trece países. Este es uno de los galardones más prestigiosos que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada el encuentro editorial anual más importante para el mundo de habla hispana.

Considerada “un bello y elaborado ejercicio de escritura creativa”, la novela de Pizano fue escogida de manera unánime por el jurado, informó la FIL.



La entrega de este galardón se llevará a cabo durante la celebración de la edición 37 de la FIL, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre.



Tras haber examinado y discutido cuidadosamente las obras recibidas, un jurado integrado por Sara Poot Herrera (México), Diana Sánchez (México) y Daniel Centeno Maldonado (Venezuela), indicó en el acta resolutiva del Premio que “lo más meritorio e importante de la novela de María Ospina Pizano es que está dedicada a los seres vivos que nos rodean, y que normalmente o ignoramos o nos comemos o los usamos sin pensar”.



También destacaron que en “Solo un poco aquí los pocos protagonistas –que no personajes— humanos son todas mujeres, compasivas y comprometidas con su comunidad”.

El libro es del sello Random House. Foto: archivo particular

En entrevista, la también creadora de Azares del cuerpo comentó que sentía “una alegría inmensa y gran agradecimiento” por recibir “un premio que han obtenido escritoras que admiro tanto y que han abierto camino para tanta gente”.



Asimismo, recordó la importancia de este reconocimiento, que, dijo, da “visibilidad a obras que de otra manera no podrían circular en muchos lugares”.



La novelista es la segunda escritora colombiana en recibir este galardón, exclusivo para mujeres, dotado con diez mil dólares (unos 40 millones de pesos). En 1997 Laura Restrepo lo ganó con la novela Dulce compañía.



Al hablar de su obra, Ospina anota que Solo un poco aquí trata “sobre perras, pájaros migratorios y otros seres no humanos que se desvían y cambian de lugar, sobre viajes a los que sometemos o que hacen voluntariamente animales distintos a nosotros con quienes compartimos el mundo”.



“¿Cómo son ellos testigos de un mundo que cohabitamos? ¿Cómo se cruzan sus miradas con las nuestras? ¿Cómo los miramos de vuelta y abordamos su vitalidad y su sufrimiento?” son algunas de las preguntas que la autora se planteó para la creación de su novela, que, afirmó, “también es un intento por indagar sobre lo que quiere decir dejar la morada y encontrar un nuevo hogar”.



En su comunicado, la FIL recuerda que Ospina Pizano (Bogotá, 1977) es autora del libro de cuentos Azares del cuerpo, publicado en Colombia, Chile y España y traducido al italiano y al inglés, y por el cual fue preseleccionada al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en 2018.



Ha escrito extensamente sobre memoria, violencia y naturaleza en la cultura colombiana contemporánea, incluyendo el libro El rompecabezas de la memoria: literatura, cine y testimonio de comienzos de siglo en Colombia.



Según la feria mexicana, la edición 2023 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz fue posible gracias al apoyo del Claustro de Sor Juana. Instituido en 1993; este reconocimiento fue concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, y premia a la autora de una novela publicada originalmente en español.



Para María Ospina Pizano, este premio que recibirá el 29 de noviembre próximo, en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, representa “una gran oportunidad que me llena de ánimo para seguir escribiendo”.