El pasado 23 de abril, en el marco de las celebración del Día del Idioma, se conoció que Sara Santa-Aguilar, investigadora bogotana, doctorada en Artes y Humanidades, en el área de Filología Española en la Universidad de Navarra (España), ganó el VI Premio de Investigación Cervantista “José María Casasayas”.



Este galardón, uno de los más importantes en el país ibérico en el área de investigación, se le otorgó a Santa-Aguilar por su trabajo de tesis doctoral, titulado 'El aleph de los poetas: la poesía inserta en la narrativa de Cervantes’, según informó el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.

Este premio lo hacen posible la colaboración entre el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, la Asociación de Cervantistas y de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como el patrocinio de la Diputación Provincial de Ciudad Real.



Según anotan sus organizadores, este premio tiene por finalidad apoyar la investigación en el ámbito del cervantismo y honrar la memoria del cervantista José María Casasayas i Truyols, a través de dar visibilidad a los trabajos para que los investigadores, "sobre todo jóvenes como la premiada en esta edición, no decaigan en su ánimo de seguir investigando y trabajando sobre la figura de Cervantes y su obra, y sobre su repercusión a nivel nacional e internacional".



(Le puede interesar: El subversivo y explosivo pensamiento de Nietzsche)



Alicia Villar Lecumberri, Bachiller de Honor de la Argamasilla, en representación de la Asociación de Cervantistas, afirmó en el acto: “En esta ocasión, el estudio propone un análisis de la poesía inserta en la narrativa completa de Cervantes. La Galatea, el Quijote, las Novelas ejemplares y el Persiles se estudian de manera individualizada, fijando la atención en la propuesta específica de cada obra y en la función particular que en ella desempeñan la poesía y los poetas. Con este trabajo de investigación, la autora llega a la conclusión que Cervantes hace un uso muy consciente de la poesía en la narrativa. Lejos del intento de un poeta frustrado por sacar a luz sus creaciones forzando su inserción donde no vienen a cuento y del gradual reconocimiento de esa supuesta inadecuación, asistimos al desarrollo de una magistral estrategia que ha sido poco valorada. La poesía termina siendo parte esencial de la propuesta narrativa cervantina. La dialéctica entre ficción y realidad y la continua puesta en cuestión de las expectativas del lector tienen un anclaje preferente en la poesía, y la creación de diferentes personajes poetas con diversos estilos, méritos y lógicas de la composición enriquecen los polifónicos universos novelísticos del alcalaíno”.

Facebook Twitter Linkedin

La investigadora Sara Santa-Aguilar es doctorada en Artes y Humanidades, en el área de Filología Española en la Universidad de Navarra (España). Foto: Ruth Aguilar

Este libro es el resultado de la tesis doctoral de Sara Santa-Aguilar, y del desacuerdo que siempre ha mostrado con la menor valoración que ha tenido la obra poética de Cervantes en comparación con su narrativa, por lo que decidió estudiar que aportaba la poesía inserta en la obra narrativa, al ser una constante que va desde ‘La Galatea’ hasta el ‘Persiles’, un trabajo de investigación que se convirtió en el centro de su estudio para la tesis doctoral y para este premio, que finalmente ha visto la luz en forma de libro, pasando a formar parte del reducido círculo de investigadores que cuentan con una publicación en la ‘Biblioteca Casasayas’ del Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cervantes” de la Universidad de Alcalá de Henares y del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.



(Le puede interesar: Una mirada a la obra de la ilustradora Suzy Lee, premio Hans Christian Andersen 2022)



“Quería mostrar que muchos de los poemas que se dicen ‘malos’, realmente son poemas burlescos de personajes que quiere presentar deliberadamente como malos poétas, así como Sancho no habla igual que don Quijote, Cervantes crea en su narrativa diferentes voces poéticas, con dispares estilos, haciendo gala de su ingenio y su destreza poética, en algunos casos forzando deliberadamente las rimas, mientras que en otros las creaciones están al nivel de las cimas poéticas de su tiempo”, indicó investigadora bogotana galardonada.



Finalmente, Santa-Aguilar dedicó el libro a la memoria de su padre, Eduardo Santa, “como cada uno de mis pasos tras sus huellas”.