Los premios Heat tienen mucho sabor colombiano

En la quinta edición de los Heat Latin Music Awards, que se llevará a cabo en en junio de este año, el protagonismo de Colombia es muy fuerte.

Camilo, está postulado en la categoría de mejor artista masculino, un apartado que también cuenta con Maluma, J Balvin. Compiten también Nicky Jam; Bad Bunny; Prince Royce; Farruko y Ozuna.



Igualmente en la categoría de mejor colaboración brillan los nombres de las artistas nacionales Karol G (por Miedito o qué, junto a Ovy On The Drums y Danny Ocean), al igual que Farina que se unió a Arcángel en La boca. Mientras que en mejor video, los Heat tienen entre los candidatos a J Balvin (Rojo y La luz, con Sech); Maluma (Maluma, Anitta, Wisin, Myke Towers) a la par con Camilo y Evaluna Montaner y su éxito Machu Pichu y Bichota, de Karol G.



También puede leer: J Balvin lanza en Amazon su documental 'The Boy From Medellín'



En la contienda a mejor artista regional la pelea será con Paola Jara. Jessi Uribe, Pipe Bueno y Jeison Jiménez, compiten con Christian Nodal, Los Ángeles Azules, Edwin Luna y Carin León. Mientras que en rock están presentes Juanes, Diamante Eléctrico y Mirat, solo para reforzar el impacto musical colombiano en el continente.



(También puede leer: Karol G y Camilo se llevaron sus Latin American Music Awards).



Además de Carlos Vives que aparece en las apuestas por el premio a mejor artista tropical. Mientras que el pop Camilo se enfrenta a su suegro Ricardo Montaner; a Sebastián Yatra y a Luis Fonsi; a Greeicy, Aitana y Carlos Rivera.



Desde ya los fanáticos pueden votar por sus favoritos descargando la App LosHeat.Tv disponible para iOS y Android. Se podrá ingresar cada 24 horas para hacer esa elección en las diferentes categorías.



(Le puede interesar: Vea el video de 'El amor después del amor' en versión de Juanes).

Camilo está pasando por un brillante momento de su carrera musical, es uno de los grandes invitados a los premios de la música del último año. Foto: Alicia Civita. Efe

Lista de nominados

Mejor Artista Femenino



Karol G

Rosalía

Greeicy

Farina

Kali Uchis

Natti Natasha

Anitta

Nathy Peluso

Danna Paola



Mejor artista masculino



Camilo

Maluma

J Balvin

Nicky Jam

Bad Bunny

Prince Royce

Farruko

Ozuna



Video del año

La luz - J Balvin y Sech

Bichota - Karol G

Location: Anuel, Karol G y Bad Bunny

La noche de anoche - Bad Bunny y Rosalía

Rojo - J Balvin

Problema - Daddy Yankee

Mi Niña - Maluma, Anitta, Wisin, Myke Towers

Machu Pichu - Camilo, Evaluna Montaner

Los Dioses- Anuel y Ozuna



Mejor artista rock

Morat

Juanes

Diamante Eléctrico

Mon Laferte

Jorge Drexler

Los amigos invisibles

Zoé

Fito Páez

Diamante Eléctrico Foto: Juan Felipe Rubio

Mejor colaboración

La Boca - Farina, Arcángel

Bebe- Camilo y El Alfa

Miedito o qué - Karol G, Ovy On The Drums y , Danny Ocean

Se te nota - Lele Pons y Guaynaa

Bandido - Mike Towers, Jull Dakit, Bad Bunny y Jhay Cortés

Ella no es tuya - Rochi Rd, Myke Towers, Nicki Nicole

Víctimas las dos - Victor Manuelle y La India

Antes que salga el sol- Natti Natasha y Prince Royce

La curiosidad Myke Towers y Jhay Wheeler

De vuelta pa' la vuelta - Daddy Yankee y Marc Anthony





Mejor artista regional

Paola Jarra

Yeison Jímenez

Jessi Uribe

Pipe Bueno

Christian Nodal

Los Ángeles Azules

Carin León

Edwin Luna

Carlos Vives ESTÁ NOMINADOCOMO MEJOR ACTOR TROPICAL Foto: Ricardo Maldonado Rozo. Efe

Artista revelación

Jessi Uribe

Natanael Cano

Guaynaa

Boza

Alex Rose

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Jay Wheeler

Alex Rose



Mejor artista región andina



Mike Bahía

Sebastián Yatra

Nacho

Farina

Manuel Turizo

Danny Ocean

Evaluna Montaner

Micro TDH



Mejor artista urbano



Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Nicky Jam

Arcángel

Ozuna

Farruko

Anuel AA

Farina

Myke Towers

Rauw Alejandro



Mejor artista tropical



Kalimete

Victor Manuelle

N'Klave

Carlos Vives

Romeo Santos

Gabriel Pagan

Marc Anthony

Prince Royce



Promesa musical



JD Pantoja

Katie Angel

Emilia Mernes

Juhn

Amy Gutiérrez

Alejandro Santamaria

Jay Menez

Mora

Kenia Os





Mejor grupo o banda



CNCO

Piso 21

Morat

Reik

Zion & Lennox

Mau & Ricky

Gente de Zona



Mejor artista región norte

Danna Paola

Farruko

El Alfa

Rauw Alejandro

Lunay

Sech

Nio García

Milly



Influencer del año



Kimberly Loaiza

Kunno

Luisa Fernanda W

Mario Ruiz

El Chombo

Marko

Mister ZEO

Molusco



