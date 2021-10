‘Colombia 86’: ¡sí se pudo!

En su congreso de 1974, celebrado en Fráncfort (Alemania), la Fifa le otorgó a Colombia –por petición y logro de Alfonso Sénior Quevedo– la sede del Mundial de Fútbol de 1986.



Durante ocho años, el país especuló con realizar el campeonato, hasta que el gobierno de Belisario Betancur, puesto contra la pared por la propia Fifa, declinó y renunció en 1982 a ser el anfitrión de la Copa Mundo 86, que, finalmente, realizó México.

Esa pregunta es el punto de partida para que Wílmar Cabrera Pinzón (Palmira, 1970), periodista y escritor colombiano radicado en Barcelona (España), presente Colombia 86 (Editorial Caballito de Acero).



Una singular y creativa historia, en formato de cómic (con ilustraciones de Nicolás García), llena de humor punzante y fina ironía, que lleva al lector a un ejercicio de imaginación que, como el mismo autor lo denomina, es pura “nostalgia-ficción”.

¿De dónde o cómo surge la idea de Colombia 86?



Del vacío. De recuerdos que pudieron ser y no lo fueron. De un hueco que tengo por la no realización del Mundial de Fútbol en Colombia, en 1986. Como niño, en aquel entonces, y como hincha del fútbol, siempre me quedó una espina clavada. Una sensación que quizás comparte toda una misma generación. Una frustración de que el país no asumiera ese campeonato que, con tanto trabajo, logró Alfonso Sénior Quevedo en el congreso de la Fifa de Fráncfort, en 1974. Resulta paradójico que el gobierno de Belisario Betancur y su eslogan del ‘¡Sí se puede!’ le hubiera dicho al mundo del balón: “No se puede”. Ahí había una novela.



¿Qué busca con la historia?



A través de esta historia narrativa, en forma de novela gráfica, quiero exorcizar ese fantasma, y parto de la hipótesis de qué hubiera ocurrido si se hubiera realizado el campeonato de fútbol en nuestro país. Una ucronía. Dicen que los procesos creativos sanan heridas. De eso va esta historia. Y de paso, saldo una deuda con el niño que fui, mediante un ejercicio de nostalgia-ficción, organizo el Mundial que Betancur y su gobierno no lograron para Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Libro de Wilmar Cabrera Foto: Archivo particular

Un Mundial con sorteo, con mascota, con desfile inaugural, con reinas, con delegaciones de todos los países. ¿Mucho trabajo desde la logística creativa?



¡Uf! Organizar un Mundial desgasta. Por ejemplo, para el desfile inaugural, fue todo un reto meter el buque Gloria por la pista de un estadio El Campín, remodelado y ampliado para la ocasión. Pero lo hicimos con Nicolás. ¿Se imagina marineros sin mar, por plena calle 30 de Bogotá? Pues eso. También fue muy difícil cuadrar la agenda de los mejores deportistas de la historia de Colombia, para que encabezaran este desfile, pero allí estuvieron ‘Cochise’ Rodríguez, en su bici Bianchi; ‘Kid’ Pambele y ‘Happy’ Lora, dándose golpes de boxeo imaginario; los campeones mundiales de béisbol amateur del 47; Bellingrodt haciendo que disparaba al jabalí, para conseguir la plata en las olimpiadas de Múnich 72… y ni hablar de los trompos de Roberto José Guerrero, con su Fórmula 1, en la pista de tartán… Mucho trabajo.



La novela gráfica es una pasarela por la que desfila la Colombia de los 80…



Sí, quería darle un tono muy nacional, tricolor, de mis cuatro libros: dos novelas y dos cómics, este es el que más se nutre y huele a Colombia. Quería que fuese un reinado de Cartagena, donde llega y se encuentra todo el país, para mostrarse, para exhibirse ante los demás. Por eso, y porque la historia en sí lo pedía, para ser contada, desde los protagonistas, aparecen y son hilos conductores de la misma, entre otros, el presidente Belisario Betancur; el director del DAS, Miguel Maza Márquez; la Selección Colombia, el director técnico Gabriel Ochoa Uribe y Willington Ortiz. De este último, puedo decir que era injusto que no disputase un Mundial. Con esta novela, Willy juega un campeonato que su talento mereció.

También hay sorteo… y el grupo que le toca a Colombia es muy bravo: Unión Soviética, Escocia, Marruecos, Hungría y Canadá. ¿Fue el azar el que juntó a nuestra Selección con tales equipos?



El azar en el fútbol no existe. Menos en un sorteo y mucho menos en el sorteo del un campeonato Mundial. La Fifa siempre quiere llevar de la mano a los favoritos y los locales, y así el negocio, que es el fútbol, se alimenta. Siguiendo ese patrón, en la novela hubo sorteo, amañado, muy amañado. Desde el punto de vista narrativo de la historia era importante que equipos como la URSS, Escocia, Hungría, Marruecos y la cenicienta Canadá compartieran grupo con Colombia y dieran pie a poder contar y trazar la novela.



¿Qué papel desempeña Alfonso Sénior en la novela gráfica?



Sin duda, Alfonso Sénior Quevedo es el protagonista principal, aunque la historia de ficción que cuento se mueva en otros derroteros, que incluyen al M-19 y un comando autodenominado ‘Marino Klínger’. Sénior Quevedo es el punto de partida y de llegada. De una u otra manera es un homenaje a su persona y legado: es el papá del fútbol colombiano. Si Cervantes viviera escribiría El ingenioso hidalgo don Quevedo de la sabana de Bogotá. Sénior Quevedo fue un Quijote que nos dejó una máxima que aún retumba en los oídos de todos, al saber de la negativa de Betancur frente al Mundial: “Colombia es un país enano al que no le quedan bien las cosas grandes”.



¿Por qué el formato de novela gráfica? ¿Cómo fue el proceso de trabajo para contar la historia en imágenes?



La novela gráfica gana espacio, día a día, como eje de lectura. Como artefacto literario. Es un gran puntal de negocio en la industria editorial. La historia que desarrollo, en todo el sentido de la palabra, es una caricatura de país. Junto con la editorial Caballito de Acero, llegamos a la conclusión de que el cómic era el modo y medida más justo para narrarla. El editor Luis Alejandro Díaz me presentó a Nicolás Gracía (Khaos), con el que trabajamos a cuatro manos, entre dos continentes: Suramérica y Europa. Yo escribía los guiones de las escenas, aquí en Barcelona, y se las enviaba a él, en Bogotá. Nicolás, con su trazo y genio, logró darles forma a mis palabras de una manera superlativa. Es un genio del lápiz y del dibujo.

¿Por la temática, humor negro, violencia, ironía, es un cómic para adultos?



Es una novela gráfica para adultos que siguen siendo niños, y que en un momento de sus vidas soñaron con ver una final de un Mundial de fútbol que enfrentara a Willington Ortiz y Diego Armando Maradona; no solo para ver cuál de los dos levantaba el trofeo de campeón, sino para saber de una vez por todas cuál de los dos, en ese momento, era el mejor jugador de fútbol del planeta.



¿Eso quiere decir que hay una final Colombia-Argentina, en El Campín, de la Bogotá con metro, que crea usted y dibuja Khaos?



Hay una final que involucra mucho a Colombia. Y lo dejo ahí, dejemos que los lectores clasifiquen ellos mismos en el campeonato, que lo sigan como si de verdad estuviera sucediendo y que disfruten hasta del álbum de cromos, de la Selección Colombia, que incluye la novela, muy a su manera.





MAURICIO SILVA GUZMÁN

EDITOR DE BOCAS