Ante el espectáculo del universo, ante la perspectiva de una noche estrellada, parece imposible que una persona sea inmune a la admiración de la que tanto habló la filosofía. Sin embargo, hay preguntas. La seducción de las estrellas sufre límites, la asedia la indiferencia y a veces la superstición. Pero ¿se imagina que alguien tuviera la misma respuesta frente a la naturaleza humana? ¿Que la criatura que somos le produzca un profundo sopor?

No se asombre de saber miles de canciones de memoria y sentirse incapaz de memorizar un número de teléfono o que no quiera saber cómo interpretan sus emociones los demás. No se desconcierte frente a la capacidad humana para el mal. A pesar la inteligencia artificial y la teoría de las cuerdas, hasta el momento nuestra mente sigue siendo una de las piezas más complejas y desconcertantes.

Si alguien no sintiera la menor admiración por ella, sería sospechoso… ahora, no sabría bien de qué.



Durante siglos la filosofía propuso una serie de teorías que querían aclarar cuestiones esenciales sobre la humanidad. A finales del siglo XIX, el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche levantó un tribunal que buscaba revisar ese pasado en busca de teorías erróneas, falsos optimismos o triunfos. Sospechó que a veces la filosofía y la tradición habían pintado el fresco de la humanidad con los pinceles del deseo, sufriendo una distorsión particular. La sentencia no fue la mejor: hubo aciertos, pero también ilusiones y mentiras.



Mientras Nietzsche se acercaba al colapso, los grandes temas de la psique humana que habían ocupado a la filosofía durante milenios, la memoria, la conciencia, el mal, el conocimiento, ingresaron finalmente al laboratorio y escribieron el primer capítulo formal de la psicología.



En este momento, el método científico mostraba una hoja de vida excepcional, pero ¿podría analizar con el mismo éxito a la criatura humana? ¿Se libraría de los sesgos y las distorsiones que habían atacado los anteriores esfuerzos?



Después de más de un siglo y medio de esfuerzos, la psicología hoy es una rama fundamental del conocimiento y parte crucial de la salud pública. Durante la pandemia fue claro que los esfuerzos de las cuarentenas tendrían un efecto psicológico en el espectro entero de la población.



Ante el desconcierto, resulta natural que formulemos la pregunta sobre cuál es nuestra margen de acción en estas circunstancias. Queremos explorar caminos y, aunque sabemos que en más de una oportunidad necesitamos la ayuda profesional, también es importante comprender que solo quedan ganancias cuando exploramos por nuestra cuenta los frutos que esta ciencia ha dado. Y que no haya lugar a engaño, joven como es, desde la perspectiva del anticuario que estudia la filosofía moderna, el camino de la psicología ha sido asombroso.

La dificultad de examinar la mente humana se ha traducido en un despliegue de ingenio y creatividad que tiene más probabilidad de triunfar mientras más presente tenga las dificultades de su estudio.



Una mayor comprensión de sí es un don que la tradición filosófica buscó (y busca) con ahínco, hoy, gracias a esos esfuerzos y a los de la ciencia, está todavía más cerca de nosotros. No pocos creen que saber de psicología es un esfuerzo que tendría que profundizarse en la escuela, que desde la adolescencia supiéramos qué es la resiliencia, cómo se manifiesta la depresión o cómo fortalecer nuestra atención.



Podemos recordar que nuestra formación no se limita al aula de clases, que nuestra curiosidad hoy encuentra numerosos caminos, que ese retrato de la naturaleza humana hoy se presenta con mayor claridad. La psicología continúa su exploración. La divulgación de sus esfuerzos comunica tanto los límites como los triunfos.



FERNANDO GALINDO G.

Para EL TIEMPO

@Fernandogalindoblog