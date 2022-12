La popularidad del Doctor Strange en el universo cinematográfico de Marvel, en donde es interpretado por Benedict Cumberbatch, puede llevar a equiparar su relevancia en los cómics.

Pero en realidad, el Hechicero Supremo tuvo orígenes tan humildes que, de hecho, compartió el nombre con la publicación en la que hizo su primera aparición.

Se trata de un comienzo inusual para que, a la hora de integrarlo a la colección MarvelRED, los editores hayan optado por apartarse de la fórmula clásico+moderno para ofrecernos dos piezas clásicas, con la mencionada primera aparición y con la que muchos consideran su versión definitiva.



En la primera, Strange hereda el título de 'Strange Tales', una apuesta de la editorial y, en particular, de Stan Lee, por las historias de monstruos y fantasía, para abrir una puerta a lo sobrenatural y a la magia.



Fue en julio de 1963 cuando el mundo conoció al doctor Stephen Strange, un cirujano tan hábil como arrogante que, tras una tragedia personal, empieza un camino que lo llevará a convertirse en maestro de las artes místicas y, eventualmente, en Hechicero Supremo.



Strange es, por tanto, el defensor de la Tierra contra amenazas místicas que, por su naturaleza, no captan la atención de otros héroes.



Su aporte no puede ser sobreestimado, toda vez que abrió la puerta a un universo de personajes (como memorables villanos) y renovó, en ese sentido, al universo narrativo de Marvel.



En el segundo tomo, 'A la Dimensión Oscura', de 1984, ya con su nombre en el título, cruza su historia con la de Dane Whitman, más conocido como Black Knight.

Victoria Bentley llama a Strange para que ayude a Whitman, a quien la maldición de la espada Ebony Blade ha sumido en la locura. Con la guía del hechicero, Whitman logra superar sus ansiedades para luchar contra la influencia de la espada y tomar la decisión de purgar la maldición de una vez por todas.

La colección

