Coldplay llegó a Bogotá en la noche previa al concierto y se instaló en el Hotel Casa Medina, donde se reunieron fanáticos apasionados tras seis años de espera. Aunque la banda no salió a saludar, los seguidores permanecieron a las afueras para corear algunos de sus éxitos y expresarles su emoción.



Esta tercera visita ha generado muchas expectativas: por primera vez los británicos darán dos conciertos seguidos en suelo colombiano.



(Lea además: Estos son los cierres y desvíos viales por el concierto de Coldplay en Bogotá)

@LaXCaliOficial Coldplay esta noche llegando a Colombia, sus fans esperandolos donde se hospedaron en el Hotel Casa Medina (Four seasons)pic.twitter.com/jBPUMMIdcN — ᕼᘮᘐ〇™ (@hugo_extrem) September 16, 2022

Esta gira se inspira en el lanzamiento de su noveno álbum: 'Music of the Spheres' y en torno a esta temática espacial gira todo el concepto visual de su espectáculo.

Para la gira, la banda quiso centrar su energía en una serie de conciertos que invitan a viajar entre sintetizadores y melodías pegajosas.



Chris Martin, vocalista de la banda, dijo que estas presentaciones están inspiradas en "preguntarse cómo son los músicos en el universo (…) He estado imaginando durante los últimos dos años cómo son las bandas y los artistas en otra galaxia", enfatizó Martin sobre esta nueva apuesta.



El repertorio de Coldplay para sus fechas en el país se divide en cuatro actos ‘interestelares’: Planetas, Lunas, Estrellas y Hogar. Los temas funcionan como una referencia a la canción ‘Viva la vida’ y buscan que los asistentes se conecten con las melodías y viajen en medio de paisajes lunares y luces de colores.

Setlist de Coldplay en Lima ! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/nnXykP6wvF — Ay Vanessa ! (@vane_mejia45) September 15, 2022

Cada uno de los actos contendrá canciones de los británicos que son conocidas. Una de las más esperadas en esta ocasión es 'My Universe', una colaboración musical con la agrupación surcoreana BTS que alcanzó el número uno de la clasificación Billboard Hot 100.



La gira también sorprenderá a las personas por su ideal ambientalista: los conciertos de ‘Music of the Spheres’ cuentan con estrategias de sostenibilidad para generar energía limpia. Por ejemplo, en el espectáculo de Perú hace algunos días, Coldplay les pidió a 100 voluntarios que se montaran en bicicletas estáticas para cargar los pisos del escenario. Una iniciativa que dio lugar a toda una fiesta ‘cinética’.

Impresionante lo que hace Coldplay en sus conciertos, toda una experiencia...🇵🇪

Pide 100 personas voluntarias en el momento del show para generar energía usando bicicletas... pic.twitter.com/ZbOnUaNbdm — MaJo 👼 (@MaJo_pe_1) September 14, 2022

Previamente, los asistentes podrán ver la actuación de Camila Cabello, en su debut en Colombia. La cantante cubano-estadounidense es la invitada especial de la gira y estas son las primeras presentaciones que ofrece luego de cuatro años de estar alejada de las grandes tarimas.

La artista de apertura nacional será la quibsodeña Mabiland, de solo 26 años, quien ha sido calificada como una “artista en potencia” por revistas especializadas en la industria de la música. A esto se le suma que es exaltada por su estilo melódico que mezcla ritmos de neosoul, hip hop y sonidos del Pacífico.

La energía, los colores y los espectáculos pirotécnicos están preparados para los dos conciertos de Coldplay este 16 y 17 de septiembre en Bogotá. La tercera visita de los británicos promete traer dos noches llenas de magia y alegría que, sin duda, iluminarán El Campín.



MAYRA TENORIO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO