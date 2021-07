Coldplay revela detalles de su nuevo disco

Coldplay anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Music of the Spheres’, la novena grabación de estudio de la banda británica, para el próximo 15 de octubre. A través de un mensaje en sus redes sociales. El grupo liderado por Chris Martin confirmó la salida de su esperado disco, que está producido por el sueco Max Martin, conocido por haber colaborado con muchos de los grandes nombres de la música pop como Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd o Britney Spears.



Coldplay acompañó su anuncio con un trailer musical de motivos espaciales, llamado ‘Overtura’, en el que música de la banda acompaña un paseo sideral entre planetas. Además, explica que el nuevo single del disco, 'Coloratura’, aparecerá este viernes, después de que el primero, ‘Higher Power’, ya fuese lanzado en mayo.



El grupo británico saltó a la fama planetaria con sus primer disco 'Parachutes'.

"Gracias por escuchar, por venir a los conciertos o cualquier otra forma en que nos hayamos conocido a través de la música", dice a sus fanáticos Coldplay. De igual forma, se ha difundido el listado de temas del álbum, aunque cinco de los doce que lo componen están representados por emojis y no por palabras.

EFE