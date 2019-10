Coldplay puso aviso clasificado en EL TIEMPO y en ADN

La famosa banda de rock y pop Coldplay, liderada por el cantante Chris Martin, decidió alejarse un poco de los nuevos medios y las redes sociales para presentar las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Y la mejor manera de hacerlo, para demostrar su amor amor especial por los medios impresos tradicionales, fue poniendo un clasificado en EL TIEMPO y en el diario gratuito ADN de esta casa editorial.



El aviso se publicó en la parte inferior de las páginas de Clasificados del 24 de octubre con el título ‘Everyday Life by Coldplay’, cerca de ofertas de compra de vivienda.

Todo hizo parte de una estrategia mundial que llevo a que el grupo usará este nostálgico recurso para llamar la atención de un disco doble que estará dividido en dos partes: Sunrise y Sunset y se lanzará el próximo 22 de noviembre.

El aviso clasificado de Coldplay salió el pasado jueves 24 de octubre. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según lo que reveló el aviso, las canciones de Sunrise son Church, Trouble in Town, Sunrise, Broken, Daddy, WOTW/POTP, Arabesque y When I Need a Friend.

Mientras que Sunset contiene los temas Guns, Orphans, Ekó, Cry Cry Cry, Old Friends, Champion of the World y Everyday Life.

Cabe recordar que el pasado disco de Coldplay fue A Head Full of Dreams, del 2015.



CULTURA

