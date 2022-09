En medio de luces, brillo, globos y un amplio repertorio de sus mejores éxitos, Coldplay puso a vibrar el corazón de cientos de fanáticos peruanos que se congregaron en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima para ver tocar a la banda británica.



(En contexto: Coldplay en Bogotá: siga el minuto a minuto del concierto de este viernes)

Los momentos de emoción no faltaron al igual que la nostalgia al escuchar en vivo y en directo leyendas musicales como ‘The Scientist’, ‘Yellow’ y ‘Paradise’, canciones que sin duda han trascendido en el tiempo para marcar generaciones, hacer aflorar sentimientos y catapultar el éxito de la agrupación conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

(Lea también: Coldplay: ¿cómo funcionan las famosas pulseras llamadas ‘xylobands’?).

Tras su concierto en el país vecino, Coldplay estará este 16 y 17 de septiembre en el estadio El Campín en Bogotá para presentar su gira mundial ‘Music Of The Spheres’ que lleva el mismo nombre que su álbum más reciente, estrenado el año pasado. Con emoción desbordada, los fanáticos colombianos esperan que la banda británica repita el orden de las canciones de su show en Lima.

Setlist de Coldplay en su concierto de Lima

Primer acto: ‘Planets’



‘Planets’ recibe el nombre del primer acto de la agrupación de pop rock y rock alternativo. Allí Coldplay interpretó éxitos como ‘The Scientist’, el segundo sencillo de la agrupación y de su segundo álbum de estudio ‘A Rush of Blood to the Head’. A la lista se le suman ‘Paradise’, la canción inicial de la gira ‘Music of the Spheres’ y otros sencillos.

1. 'Music of the Spheres’ (intro)

2. ‘Higher Power’

3. ‘Adventure of a Lifetime’

4. ‘Paradise’

5. ‘Charlie Brown’

6. ‘The Scientist’

Coldplay tocando The Scientist en Lima, Perú 🇵🇪🩺 pic.twitter.com/k8LHzCTfM8 — Alexander Vásquez (@alexvasqui) September 15, 2022

(Siga leyendo: Coldplay casi cancela su concierto en Colombia por problemas económicos).

Segundo acto: ‘Moons’



La segunda tanda de la presentación de Coldplay vino más que recargada. El estadio se sincronizó y cantó al ritmo de canciones como ‘Yellow’ (2000), que alcanzó a ser el sencillo número uno en Islandia, el número cinco en Australia, el número nueve en Irlanda y el número 48 en los Estados Unidos. Además de que tuvieron la oportunidad de dejarse cautivar con éxitos como ‘In my Place’ y ‘Sunrise’.

1. ‘Viva la Vida’

2. ‘Hymn for the Weekend’

3. 'In my place’

4. 'Yellow’

5. ‘Sunrise’

(De interés: Coldplay en Lima: Chris Martin detuvo el concierto y pidió guardar los celulares).

Tercer acto: ‘Stars’



En ‘Stars’ los asistentes corearon el acto más nostálgico de todos. Las canciones elegidas para llevar a cabo un glorioso concierto fueron desde ‘Human Heart’, estrenada hace apenas un año, y ‘A Sky Full of Stars’, cuya letra eclipsó a los enamorados.

1. ‘Human Heart’

2. ‘People of the Pride’

3. 'Clocks’

4. ‘The Lightclub’

5. ‘My Universe’

6. 'A Sky Full of Stars’

Que locura por favor Coldplay en Perú.. 😍 pic.twitter.com/shwn8FLHC9 — MaJo 👼 (@MaJo_pe_1) September 15, 2022

(Puede leer: Coldplay ya está en Colombia: así se vivirán las dos fechas de su gira).

Cuarto acto: ‘Home’



El cierre del concierto tampoco se quedó atrás. La banda británica se despidió de sus seguidores al mejor estilo de canciones como ‘Humankind’, que hace parte de su último álbum y ‘A Wave’, que en esta oportunidad, dio por terminada la presentación, al tiempo que puso a delirar a todos los asistentes.

1. ‘Sparks’

2. ‘TBC’

3. ‘Humankind’

4. ‘Fix You’

5. ‘Biutyful’

6. ‘A Wave’

Los temas funcionan como una referencia a la canción ‘Viva la vida’ y buscan que los asistentes se conecten con las melodías y viajen en medio de paisajes lunares y luces de colores. La tercera visita de los británicos promete traer dos noches llenas de magia y alegría que, sin duda, iluminarán El Campín.

Más noticias

Madre de Camilla Cabello habría confirmado a Colombia en la gira 'Familia Tour'

Maluma lanza su propia disquera: Royalty Récords

‘Esto es una epidemia’: seis parejas se comprometen en concierto de Cepeda

Tendencias EL TIEMPO