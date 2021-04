Coldplay lanza 'Higher Power', un nuevo sencillo con Max Martin

La banda británica Coldplay anunció este jueves el lanzamiento el próximo 7 de mayo de un nuevo sencillo, "Higher Power", producido por el compositor sueco Max Martin.



El grupo adelantó, en su cuenta oficial de Twitter, que la canción "llegó a través de un pequeño teclado" y el "lavamanos de un baño" a "principios de 2020", sin ofrecer más detalles más allá de esa enigmática descripción.

Destaca, eso sí, el trabajo de Max Martin como productor, a quien la banda describe como "una verdadera maravilla del universo".



En las redes sociales del grupo también se ha publicado un clip en el que aparecen signos crípticos y palabras en un aparente idioma inventado, al tiempo que ha anunciado un proyecto también enigmático bautizado como "AlienRadio".



Según el tabloide británico "The Sun", la banda ha estado grabando nuevo material durante la pandemia de coronavirus y prepara el que será su noveno álbum de estudio, después de "Everyday Life" (2019).



(Lea además: Majo Riveira: la cantante colombiana que reina con el ‘new retro’)



Una fuente cercana al grupo aseguró al diario que Chris Martin y el resto de integrantes han utilizado como "nombre de trabajo" de ese siguiente disco "Music Of The Spheres" ("Música de las esferas").



EFE

Otras noticias de la música: