El público bogotano y la agrupación británica Coldplay renovaron sus votos de incondicionalidad musical incluso antes de su más reciente encuentro, este fin de semana, en el Estadio El Campín de Bogotá. La química entre la banda y el público se sentía desde el momento en que las boletas empezaron a venderse, tanto que lo que iba a ser un solo show, se convirtió en dos, ambos con boletería agotada.

Y la mutua confianza se vio colmada. Coldplay había llegado una noche antes del primer show programado para el viernes 16 de septiembre. Los músicos liderados por Chris Martin se alojaron en Casa Medina.



El primero de los dos conciertos programados de la banda en Bogotá (16 y 17 de septiembre) fue enérgico, lleno de colores, símbolos y mucha música que resonó por cerca de dos horas en el estadio El Campín.



La multitud cantó al unísono con la agrupación de Martin himnos como Fix you, Yellow o Viva la Vida, así como temas más nuevos como My Universe, Higher power o Humankind.



Antes de que los británicos salieran a escena, la colombiana Mabiland animó al público, desde las 7 p.m., con un espectáculo cargado de energía y de crítica ante las injusticias que vive el país.

Una hora exacta después, llegó el turno de la cubana Camila Cabello, que, en un show marcado por la danza, interpretó algunas de sus canciones más reconocidas como Havana o Señorita en medio de los aplausos de un público que ya estaba terminando de colmar las tribunas. “Que chimba estar en Bogotá”, expresó Cabello y el público respondió con emoción.



De Cabello quedó una graciosa anécdota: se acercó al público a pedir una bandera del país y le entregaron una de Venezuela, que acomodó como un traje para acompañar su baile. También se recordará su espectáculo por su saludo a la gente: “Qué hubo, pues, Colombia”, dijo mientras bailaba. La cubana dejó el escenario entre aplausos pasadas las 9 p.m.



Tras la presentación de la artista, las pantallas empezaron a reproducir imágenes sobre conservación medioambiental, mientras los asistentes esperaban con ansias la salida de los británicos.



Lo más esperado

Una vez se detuvo la música, alrededor de las 9:45 p.m., y en las pantallas apareció el logotipo del álbum Music of spheres, los jóvenes colombianos Iván y Edgardo, vestidos con prendas alusivas a la banda, le dieron la bienvenida a Coldplay.

Chris Martin y compañía saltaron al escenario y armaron una fiesta al ritmo de Higher Power, que encendió a un público que comenzó a saltar al ritmo de las manillas que alumbraron y que les entregaron a los asistentes a la entrada. Desde el primer momento, el ritmo del concierto no se detuvo y la emoción se apoderó del público cuándo empezaron a sonar las notas de piano de The Scientist.



“Buenas noches y bienvenidos, estamos agradecidos de estar con ustedes”, dijo Martin, en un español rústico, que fue aplaudido por la multitud.

'La canción' y máscaras

En un momento en el que el cantante se sentó a tocar el piano y cantar Up&Up, Martin sorprendió a todos cuando comenzó a cantar el coro de La Canción, el éxito de Bad Bunny y J Balvin. El público respondió y cantó junto a él ese éxito del reguetón, mientras las manillas seguían alumbrando.



Más adelante, los cuatro miembros de la agrupación se pusieron máscaras y Martin vistió una camiseta que decía “Everyone is an alien somewhere” y cantaron, en lenguaje de señas, Something just like this.



Esa escena la repitieron en la parte final del concierto con un coro de niños que hacen parte del grupo Manos Blancas, lo que fue aplaudido por una multitud extasiada.

Una fiesta en el cierre

Como suele hacer en todos sus conciertos, Martin le pidió al público que bajara sus teléfonos móviles y se conectara con la banda para cantar A sky full of stars.

“Vamos a tener una gran fiesta locos (...) Nada electrónico, solo sus cuerpos, sus personalidades, sus corazones. Vamos a bailar y cantar juntos”, dijo y cantó dos veces esa canción, tras la cual aparecieron en las pantallas las imágenes del telescopio James Hubb.

En el cierre, Fix you se llevó el protagonismo y El Campín cerró la primera de las dos noches de Coldplay en Colombia en medio del júbilo que desató la energía de los británicos.



Cabe anotar que Coldplay venía de llenar seis veces el estadio Wembley de Londres antes de partir para esta gira por diferentes países de Suramérica, entre estos Perú, Chile, Argentina y por supuesto Colombia. El tramo por este continente comenzó, también alternando con Camila Cabello, en Rock in Río, donde también tuvo un éxito arrollador en una presentación que alcanzó los 100.000 asistentes.



También llamó la atención el llamado de la banda a que, tal como se hizo en Perú, voluntarios en bicicleta ayudaran a aportar energía para disminuir el impacto ambiental del show.

