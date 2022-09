Este viernes 17 de septiembre se llevó a cabo la primera fecha de Coldplay en el estadio El Campín, en Bogotá. Allí, la banda dio un espectáculo lleno de fuegos artificiales, luces de colores y efectos visuales que simulaban todo un viaje espacial.



A pesar de las quejas a través de redes sociales por parte de varios asistentes sobre el proceso de ingreso al concierto, esto no opacó el espectáculo de primer nivel que brindó la banda británica.



La multitud cantó al unísono con la agrupación que lidera Chris Martin himnos como "Fix you", "Yellow" o "Viva la Vida", así como temas más nuevos como " My Universe", "Higher power" o "Humankind".



Sin embargo, no solo la música de Coldplay marcó la noche, también hubo espacio para el reguetón. En un momento del concierto, Chris Martin, con un piano blanco, interpretó 'La canción', de J Balvin y Bad Bunny.



​Con una buena pronunciación del español, Martín sorprendió a los asistentes, quienes no dudaron sumarse.



Coldplay cantó ‘La Canción’ de Bad Bunny y J Balvin pic.twitter.com/DC6syQJUAd — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Coldplay canta ‘La Canción’ de @sanbenito 🐇 en su concierto de HOY en Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/rcw4DdXPhd — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 17, 2022

Como suele hacer en todos sus conciertos, Martin pidió al público que bajara sus teléfonos móviles y se conectara con la banda para cantar "A sky full of stars".



"Vamos a tener una gran fiesta locos (...) Nada electrónico, solo sus cuerpos, sus personalidades, sus corazones. Vamos a bailar y cantar juntos", dijo y cantó dos veces esa canción, tras la cual aparecieron en las pantallas las imágenes del telescopio James Hubb.



En el cierre, "Fix you" se llevó el protagonismo y El Campín cerró la primera de las dos noches de Coldplay en Colombia en medio del júbilo que desató la energía de los británicos.