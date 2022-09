Coldplay adelanta una gira por varios países del mundo, bajo el título 'Music of the Spheres' la banda británica ya se ha presentado en República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Además, la agrupación estará en el Estadio El Campín, de Bogotá, este 16 y 17 de septiembre, un espectáculo en el que sus fans esperan disfrutar de canciones como 'A Sky Full of Stars', 'Paradise', 'Yellow' y muchas más.

Sin embargo, la presentación de Coldplay en Colombia y en otros países estuvo en la cuerda floja. Según el vocalista, Chris Martin, la gira estuvo a punto de ser cancelada por problemas económicos.

Chris Martin, cantante de Coldplay, confesó que tuvieron problemas de dinero. Foto: Orlando Barría. Efe

Por primera vez, en la historia de la banda, tuvieron que enfrentar una crisis financiera, principalmente porque tienen un interés especial en hacer conciertos amigables con el medio ambiente, lo que incrementa los costos de logística.

"Se volvió financieramente complicado, algo que no habíamos vivido antes. Realmente nunca tuvimos una gran crisis financiera. Esta fue la primera vez que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira debido a la situación del dinero", aseguró Martin en entrevista con 'The Sun'.

Por fortuna, un benefactor anónimo los ayudó e hizo posible que millones de personas alrededor del mundo puedan disfrutar Coldplay en vivo.

"Por suerte tuvimos algo de ayuda, salvaron el día e hicimos algunos cambios. Esta gira fue para probar cosas nuevas y algunas de ellas funcionan y otras no. Somos muy afortunados de poder sufrir pérdidas y sobrevivirlas", destacó el cantante.

Según medios especializados, la agrupación británica a reducido en un 50 % las emisiones de CO2 de sus presentaciones, pues utilizan equipos amigables con el ambiente, paneles solares, entre otras cosas.

