La música más nueva de Coldplay está en el álbum Music Of The Spheres, cuyo estreno fue en octubre pasado, y es la protagonista de la gira mundial de conciertos de la banda británica que, por supuesto, lleva el mismo nombre, y que arrancará el 18 de marzo del 2022 en Costa Rica.



En esa etapa inicial del tour la banda compuesta por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, hará conciertos en República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Además de estos shows programados con anterioridad, se acaban de anunciar nuevas fechas de conciertos en Latinoamérica. La banda agregó ahora una segunda tanda de espectáculos en estadios -programados para septiembre y octubre del 2022- en los que se incluyen escenarios de Colombia, Perú, Chile y Argentina.



Una gran sorpresa para el público colombiano es que la banda trae como invitada a otra gran artista: Camila Cabello, quien alternará con el grupo musical en sus conciertos de septiembre. En los espectáculos que dará en octubre se acompañará de H.E.R.

Fechas de la gira de Coldplay

La cita de Coldplay con el público colombiano será el 17 de septiembre del 2022, en el Estadio el Campín. Después, la banda y la artista invitada partirán hacia Lima donde se presentará el 20 del mismo mes y, luego, el 23, estará en Santiago de Chile.



En octubre será la presentación en Buenos Aires, en el Estadio de River Plate.

Hasta el momento, la gira ha vendido más de dos millones de entradas en todo el mundo. Y a medida que avance, seguirá sumando más conciertos. A manera de dato curioso, cabe recordar que Coldplay hizo el compromiso de hacer de sus giras más beneficiosas para el medioamente, por lo mismo está aplicando medidas acordes con el concepto de sostenibilidad.



Entre las canciones más exitosas del reciente álbum de Coldplay están el sencillo Higher Power y My Universe, una colaboración con BTS que fue número 1 en el Billboard Hot 100.

Boletas y preventa del Grupo Aval

Las boletas del concierto en Colombia saldrán a la venta el miércoles 15 de diciembre, a las 10 a. m., en el portal de Eticket: www.eticket.com. Habra preventa exclusiva para titulares de tarjetas de los bancos del Grupo Aval, desde el lunes 13 de diciembre, a las 10 a. m. hasta el martes 14 de diciembre, a las 11:59 p. m.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET