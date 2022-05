La famosa banda británica Coldplay anunció una nueva fecha de presentación en Bogotá, en el marco de su gira 'Music Of The Spheres'.



En total, además de la capital colombiana, la banda abrió dos nuevos conciertos también en Santiago, Chile y Buenos Aires.

La nueva fecha en Bogotá será el 16 de septiembre en El Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Recordemos que la primera fecha que había propuesto Coldplay en Colombia, que agotó boletería, era la del 17 de septiembre, también en El Campín.



"Como lo viene haciendo desde hace diez años, #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Tarjeta débito dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir de las 9:00 a.m. del 25 de mayo de 2022 hasta las 11:59 pm del 26 de mayo de 2022, o hasta agotar las 25.100 unidades disponibles para la preventa en todas las localidades, lo que ocurra primero. La preventa Avael no es acumulable con otros descuentos, promociones y/o campañas", informan los organizadores del evento



A su turno, la venta al público en general se abre a partir de las 9:00 a.m. del 27 de mayo de 2022 hasta agotar la boletería disponible según aforo por localidad. Disponible con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de eticket. Boletería a la venta: según aforo disponible hasta agotar existencias. Máximo 4 boletas por transacción.



La gira de la banda, compuesta por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, comianza por República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.



Una gran sorpresa para el público colombiano es que la banda trae como invitada a otra gran artista: Camila Cabello, quien alternará con el grupo musical en sus conciertos de septiembre. En los espectáculos que dará en octubre se acompañará de H.E.R.



Entre las canciones más exitosas del reciente álbum de Coldplay están el sencillo Higher Power y My Universe, una colaboración con BTS que fue número 1 en el Billboard Hot 100.