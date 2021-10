Coelho 'tocará el corazón' de los rusos con nueva colección de su obra

El novelista brasileño Paulo Coelho, uno de los escritores más leídos del mundo, presentó de la mano de la editorial rusa ACT una nueva serie ilustrada que reúne sus obras más conocidas, con la que buscará juntar palabras e imágenes y "tocar el corazón" de sus lectores rusos.



"Para hacer una obra de arte completa debes tocar no solo el cerebro sino también el corazón, y la ilustración, a diferencia del texto, toca justamente el corazón de los lectores", afirmó en una conferencia de prensa telemática organizada por la agencia TASS.

La ilustración de la serie corre a cargo de la artista y diseñadora gráfica estonia Eva Eller.



El escritor, según el cual "el lector perfecto es aquel que me lee", celebró la posibilidad de ser reeditado en Rusia, en donde durante casi una década fue leído exclusivamente en ediciones piratas y luego logró conquistar un mercado editorial con tiradas millonarias.



Coelho confesó haber sido durante años muy aficionado a las redes sociales, en las que comprendió la importancia de la síntesis a la hora de escribir, y del acompañamiento visual de los textos.



Eller fue la elegida para ilustrar la serie por su "conexión" especial con la obra del brasileño y ofrecer "un mundo visual único que complementa armónicamente el texto", explicó Ekaterina Potápova, redactora de ACT.



"La colección gira en torno a los viajes, pero no los viajes físicos sino a los metafísicos, viajes interiores, de autorreconocimiento. Buscamos un artista que no reflejase paisajes reconocibles geográficamente, sino que crease una realidad al margen del tiempo", añadió.



La jefa de redacción de la colección, María Kurunián, agradeció que el brasileño permitiese a la editorial publicar su más reciente título, "El camino del arquero", y reeditar en idioma ruso sus títulos más leídos, entre los que ocupa un lugar especial "El alquimista".



ACT ya ha vendido más de 30.000 ejemplares de ambos libros y edita otros cinco volúmenes, los primeros de una colección más amplia.



"No es un proceso rápido, porque todas las ilustraciones son nuevas y no será posible editarlos todos a la vez", explicó.



Coelho, autor de casi treinta títulos, ha vendido más de 320 millones de libros en más de 170 países, que han sido traducidos a 83 idiomas.



Su abrumador éxito le ha seguido a las redes sociales, lo que le ha convertido en el escritor con mayor número de seguidores y ha alcanzado cifras de casi 30 millones suscriptores en Facebook y otros 15,4 millones en Twitter.



A pesar de su inmensa popularidad, ha sido objeto de múltiples críticas de los expertos que le acusan de simpleza y de tomar prestadas historias de textos antiguos como la Biblia, Las mil y una noches, el Majabhárata y el Ramaiana, entre otros, por lo que le consideran un autor menor y un producto del mercado.



EFE

