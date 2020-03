'Codo con codo': la canción que Jorge Drexler le hizo al coronavirus

A propósito de la cancelación de su concierto en Costa Rica, el cantautor uruguayo subió a su canal de YouTube y compartió en sus redes sociales una composición musical que habla sobre las formas de contacto físico que se recomiendan para evitar el contagio del virus.

Ya volverán los abrazos, / los besos dados con calma, / si te encuentras un amigo / salúdalo con el alma. Así comienza la canción Codo con codo. La letra es una invitación a tomar con calma la situación de salud por la que está pasando el mundo y que afecta, entre otras cosas, las demostraciones de cariño.



No sobra recordar que el cantautor es médico profesional y otorrinonaringólogo. Aun así, prefirió transmitir su mensaje respecto al virus mediante el arte y no a través de su autoridad científica. Sin embargo, su preocupación coincide con la de las organizaciones de salud en todo el planeta.

"Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya", escribió Drexler en su canal de YouTube.



Recientemente estuvo en Bogotá, en el misma gira que lo llevó a Costa Rica. En su visita habló con EL TIEMPO y, durante la entrevista, tocó precisamente el tema del coronavirus:



"Estamos ahora todos enloquecidos por el coronavirus y todo parece indicar que es más peligrosa la gripe común. Mientras tanto, la gente ha dejado de hablar de que los polos se están derritiendo", dijo, a propósito del libro que está leyendo.



(Lea la entrevista completa aquí: ‘Por lo que pasa el reguetón, pasaron la cumbia y el rock’: Drexler)

.

La paranoia y el miedo / no son, ni serán el modo, / de esta saldremos juntos / poniendo codo con codo. Así dice el coro de la canción que puede oír aquí:

Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @CulturaET