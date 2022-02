¿Sabía que uno de los libros más grandes del mundo fue escrito tan solo en un par de horas? El ‘Codex Gigas’, traducido del latín a ‘Libro Gigante’, es el nombre del manuscrito. Este fue escrito por un monje del Reino de Bohemia, en la parte occidental de Checoslovaquia, durante 1204 y 1230 -no se conoce la fecha exacta-.



Le contamos la historia del autor que hizo lo que nadie creería posible, todo con el objetivo de salvar su vida.

El misterio del Codex

Un hombre conocido como Inclusus Hermanus Monachus, o ‘Herman el recluso’, era monje en el monasterio benedictino de Podlažice cerca de Chrudim en la República Checa a principios del siglo XIII, indica el medio 'History of yesterday'.



Según el relato, el monje había sido castigado con ser emparedado vivo, este método consistía en encerrar a una persona en un espacio muy reducido, donde moría de hambre o deshidratación. Esto debido a que había roto sus votos monásticos.



(No deje de leer: El país del mundo que anda en busca de gente ante crisis poblacional).



Aunque todavía no se sabe con claridad qué pasó, y si la historia es cierta, se cree que, para salvar su vida, el hombre hizo algo imposible: se comprometió a escribir el códice más grande de la época, en el que estarían todos los pasajes de la Biblia y la sabiduría humana. Los líderes del monasterio sabían que eso era una tarea imposible, por lo que aceptaron, explica la revista 'National Geographic'.

Facebook Twitter Linkedin

Fragmento del libro. Foto: Biblioteca Nacional de Suecia

Mientras Herman estaba en su celda comenzó a escribir el manuscrito. Cuando ya era mediodía se dio cuenta de que sería imposible terminarlo. En este momento el monje entendió que la mejor opción que tenía era orar, pero no a Dios sino al ángel caído Lucifer, también conocido como Satanás.



El diablo le ofreció su ayuda pero, a cambio, él tenía que darle su alma. Herman aceptó el trato y como agradecimiento pintó su figura en una página del libro. A la mañana siguiente, los monjes no creían que él hubiera terminado, al mostrar el libro completo lo dejaron en libertad, según narran.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del diablo está en la página 290 del libro. Foto: Biblioteca Nacional de Suecia

Originalmente, el libro tenía alrededor de 620 páginas, pero con el paso del tiempo se han perdido varias y solo quedan 310 que están intactas.



En el interior de este libro puede leerse desde una versión vulgata de la Biblia, hasta una recopilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista necrológica. También, cuenta las obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla y el texto completo de la ‘Chorinica Boemorum de Cosmas’ de Praga.



(Le puede interesar: La necesidad de una sociología de la paz).



Sus hojas están hechas con vitela, que es un tipo de piel animal que se puede obtener de los burros. Se cree que para este libro se requirió la piel de 160 burros. El 'Codex Gigas' mide 92 centímetros de alto, 50,5 cm de ancho y 22 cm de grosor y pesaba unos 100 kg, pero como se han perdido hojas, hoy en día pesa 75 kg, detalla 'National Geographic'.

¿Qué dicen los expertos?

Varios expertos durante años han analizado este peculiar libro y todos resaltan los mismos aspectos. Primero, desde el estilo de escritura hasta la voz que el autor retrata a lo largo del libro son las mismas. Por lo general en la antigüedad, si un manuscrito era muy grande era escrito por diferentes autores, lo que hacía que la letra cambiara, así como su forma de narrarlo.



Segundo, el libro no contiene ningún error ortográfico o gramatical. Por lo general, si se escribe un texto muy rápido este tendrá algunos errores, pero el ‘Codex’ no tiene ni uno solo, según resalta 'History of yesterday'.



Tercero, los expertos en manuscritos pueden saber en cuántas sesiones se ha escrito un libro, por que su estilo va cambiando. En el caso del ‘Codex’, se puede ver que el estilo de escritura, el tamaño y fuente se mantienen exactamente igual en todo el libro. Lo que significa que probablemente si fuera escrito en una sola noche, concluye el citado medio.



(Siga leyendo: La poeta colombiana que huyó a Suecia en busca del silencio).

Facebook Twitter Linkedin

Varios expertos en manuscritos han estudiado el libro. Foto: Biblioteca Nacional de Suecia

Aunque a algunos expertos no les gusta esta teoría, por el momento no se ha descubierto nada más que diga que Satanás no ayudó a escribir ese libro esa noche.



En la actualidad, el libro se exhibe en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo donde forma parte de la exposición de “Tesoros de la biblioteca”. Este ejemplar se encuentra digitalizado y cualquier persona puede consultarlo en su página web .

Más noticias

- Así viven en Liubliana, la ciudad europea que no tiene carros

- Íngrid Olderöck, la oficial que sometía a 'violaciones con perros' a presos

- Farruko y otros músicos 'tocados por Dios', arrepentidos de su vida pasada

- Por arrodillarse, Rudolf Giuliani dice a Eminem que debería irse de EE. UU.

- Mujer vende su leche materna por más de 50 millones: un negocio en auge

Tendencias EL TIEMPO