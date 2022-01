El reconocido festival de música Coachella vuelve tras dos años debido al coronavirus, con un cartel encabezado por Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West (ahora llamado Ye), en una edición que se desarrollará del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril, según comunicó la organización.

Este festival, celebrado en Indio (California), es considerado uno de los más importantes del mundo y tiene lugar concretamente en el Valle de Coachella (en el desierto de Colorado), donde durante dos fines de semana seguidos actuará también un notable número de reconocidos artistas latinos como Karol G, Anitta, Banda MS, Chicano Batman, Grupo Firme, Ed Maverick, Ela Minus, Jessie Reyez, Nathy Peluso, Omar Apollo, Pabllo Vittar o Natanael Cano.



Los españoles Cariño y Paco Osuna conforman el cupo de caras visibles de la música hispana de un completo cartel del festival californiano, que también traerá de nuevo al Empire Polo Club de Indio a grupos como Swedish House Mafia y 88Rising’s Head In The Clouds Forever, entre otros.



Por su parte, YouTube se volverá encargar este año del servicio oficial de streaming en directo para los dos fines de semana en los que se celebra esta cita puntera de la música rock, indie, hiphop, y la electrónica, y será el canal oficial del evento, llevando la música a millones de fans que los grupos en cartel tienen repartidos por todo el mundo.



En marzo de 2020 Coachella confirmó su primera cancelación. El festival se aplazó para otoño de ese año, pero la pandemia hizo que no pudiera celebrarse entonces, ni tampoco en 2021.

Ahora, las porcentajes de vacunación contra el virus son muy superiores en Estados Unidos, aunque la variante ómicron ha hecho que crezca exponencialmente el número de contagios. No obstante, desde la organización del evento apuestan por poder garantizar todas las medidas sanitarias y ya han anunciado el cartel presencial de una cita musical que reúne en directo a más de 250.000 personas.



