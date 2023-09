Con la llegada de la era digital, el lenguaje tuvo que adaptarse. Se crearon nuevos términos conforme al uso de las palabras que nacían dentro de la red por parte de los usuarios, incluso al manejo que también se le daba fuera de este entorno.



Conceptos como internauta, bot, escrache o meme, son acepciones que están en la cotidianidad. No obstante, hay algunas que pueden suscitar duda en su ortografía al momento de escribirlas, como clic y click.

¿Qué dice la Real Accademia Española?

Si es un fiel consumidor de las plataformas sociales probablemente ha visto que varios contenidos y demás usuarios escriben la palabra con la letra k, 'click', sin embargo, esta es una forma incorrecta de utilizarlo.



(Le puede interesar: ¿Se escribe 'confort' o 'comfort'? Expertos explican cómo utilizar esta palabra).



De acuerdo con la institución de la lengua del país europeo, este término se debe escribir como clic, el cual hace referencia a la onomatopeya, usada para reproducir ciertos sonidos como el que se produce al oprimir el ratón de un ordenador, por ejemplo.



"Para designar la acción consistente en pulsar alguno de los botones del ratón, se emplea normalmente la locución hacer clic", señala el centro del lenguaje en su Diccionario panhispánico de dudas.

No obstante, el uso del 'click', no significa que sea totalmente erróneo, solamente no es válido dentro del idioma español, ya que su redacción con la k se refiere a la grafía inglesa.



(Siga leyendo: Colombia tiene a su primer abogade graduado y la RAE se pronunció al respecto).



De no ser por clic, no se podría hablar de verbos como cliquear, clicar y cliquear, que también refieren a la instrucción de pulsar el 'mouse' o a seleccionar un elemento dentro de la pantalla del ordenador.



"El 'DLE' registra clicar y cliquear como alternativas a hacer clic o pinchar. También se recoge clic ‘pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción", señala la institución cultural en su cuenta de 'X'.

#PalabraDelDía | «Clicar».



El «DLE» registra «clicar» y «cliquear» como alternativas a «hacer clic» o «pinchar». También se recoge «clic» ‘pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción’. pic.twitter.com/IPl3MQ9br0 — RAE (@RAEinforma) August 6, 2019

Sepa entonces que estas palabras deben ir en concordancia a la región a la que se pertenece, ya que el uso del 'click' como una palabra adoptada del extranjerismo no está aceptada por la RAE.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias