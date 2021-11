Claudia Hernández y las voces del maltrato femenino

“Las mujeres no entienden lo que quieren ni saben lo que dicen”, le recuerda, desde su superioridad, un hombre a su esposa. A la joven muchacha, su padre le dice: “Cuando no entienda, obedezca al que sí”. Preguntar representa un desafío y entonces “es más valioso ser invisible”, le advierte una madre a su hija adolescente. 'Tomar tu mano' es un relato de voces que nunca serán. Las mujeres de la escritora Claudia Hernández intentan tejer con sus palabras para comprender y darle sentido al mundo que las han obligado a habitar, pero siempre pesa más el poder del silencio que se les impone.

La nueva novela de la autora salvadoreña, escogida en 2007 en el grupo de Bogotá 39, está construida con la fuerza de las violencias y los golpes contra los que se batalla todos los días para sobrevivir. Las mujeres de Tomar tu mano son vistas y miradas, pero jamás reconocidas. La narración es profusa en no, nunca, nadie, ninguna, nada. Es la negación constante y la prohibición permanente; hay que callar, no ver, no saber y no preguntar, porque es conveniente y obligatorio desconocer, obedecer y conformarse.



La literatura centroamericana viene asentando una voz propia que se hace cada vez más enérgica, y la novela de Hernández aporta a este proceso al completar el trabajo literario que desarrolló con Roza Tumba Quema y El verbo J. En su lenguaje narrativo, con tintes de poesía y algo de dramaturgia, se mezclan las voces de los personajes y se subvierten las normas gramaticales para posicionar la fuerza de la oralidad, que fluye como fluyeron los relatos y testimonios de las mujeres a las que hoy la autora les presta su voz.

Usted viene de la tradición del cuento e incluso parece que también de la poesía, ¿cómo logra, a través de ese lenguaje, en ocasiones tan cadencioso, relatar en este libro realidades tan complejas y difíciles?



La gente con la que me entrevisté del campo, en su mayoría, tiende a hacerlo de esa manera. Yo solamente me dediqué a escucharlas con atención y a permitirles que se expresaran de la manera en que necesitaran (o pudieran) hacerlo.



Una amiga suya leía los textos que usted iba escribiendo y le daba sus opiniones sobre si lo que usted escribía se entendía. ¿Cómo fue ese proceso de tejer juntas?



Alivia, ¿sabes? Se dice que la escritura es la profesión más solitaria del mundo, pero resulta que existe también la posibilidad de que sea un ejercicio de colaboración. Como en Tomar tu mano cuento mi tradición, como señalaste antes, esa construcción se dio en colectivo en varias etapas. En la primera estaba la gente que vivió las historias. El acto de compartir sus experiencias dista mucho del de imaginar y crear por tu cuenta. Luego vino la etapa a la que te refieres, donde mi amiga, que no se mueve en el mundo de la literatura, sino en el de la filosofía, la teología y la educación, estuvo conmigo como un segundo par de ojos y como interlocutora. Para la etapa final tuve la fortuna de contar con la colaboración de dos editores de Laguna Libros. Así, la carga pesada del tema fue menor porque la llevábamos entre todos. El acompañamiento y la posibilidad de compartir el contexto dieron oportunidad de ir procesando, de ir digiriendo el dolor que produce.Alguna vez usted afirmó que reproduce y hace eco de lo que sintió cuando las mujeres le contaron sus historias. ¿Cómo trabajó el lenguaje para lograr esa versión suya de lo que ellas decían?

Intenté, en la medida de lo posible, dejar las palabras tal cual las recibí de ellas. No me pareció necesario tocar algo que era elocuente. Más que en trabajar el lenguaje, yo veo mi intervención en la estructura. Mi cuidado estaba en no convertir el material recolectado en una hipérbole de la violencia. Tengo la sensación de haber hecho algo más parecido a una curaduría que una traducción o una versión mía.



'Tomar tu mano' Foto: Archivo particular

¿Cómo fue el ejercicio de intercalar y superponer las voces de los diferentes personajes, y sostener el hilo narrativo?



Liberador. Me produjo tranquilidad apartar mi voz narrativa del medio, dejar que las acciones, los pensamientos y las sensaciones contaran la historia sin estorbarles. Pero, pues, debí asegurarme de que la ejecución de la idea funcionaba, así que le pedí a la amiga de la que hemos hablado antes que me echara una mano en eso, que era nuevo para mí.



Ninguno de los personajes ni de los lugares tiene nombre, y siento que eso ratifica el asunto de las violencias como problema universal. ¿Fue algo intencional?



Es un elemento que es constante en la tríada que forman Roza Tumba Quema, El verbo J y Tomar tu mano. Igual que muestran el mismo fenómeno desde tres puntos de vista (el de la madre, el de la niña y el de la esposa), el no usar nombres tiene una intención distinta en cada una. En Roza Tumba Quema es una forma de sobrevivir. En El verbo J es una forma de mostrar el anonimato de quien sufre desarraigo o desplazamiento forzoso. En Tomar tu mano ilustra la vergüenza de quien se encuentra victimizado por un ser cercano o familiar. Es herencia del cuento más antiguo, donde lo más importante es el suceso en la medida en que afecta a la comunidad completa, no el personaje en sí.

Como lector, percibo que la oralidad es clave en la novela...



Espero que lo esté: no volví a leer lo que escribí hasta que llegó el momento de la corrección de pruebas. Sentía (y todavía siento) que no podía pasar de nuevo por esa historia sin romper a llorar como me sucedía mientras redactaba el manuscrito o mientras recibía la información de parte de muchas de las entrevistadas. Así que, repito, espero que lo esté. Como bien dices, la oralidad es clave, sobre todo en un pueblo cuyos antecesores no desarrollaron escritura.

'Roza Tumba Quema' Foto: Archivo particular

¿Cómo fue el proceso de diseño de la portada con la artista PowerPaola?



¿Sabes que nunca hablé de manera directa con ella? Laguna vio en sus ilustraciones la opción ideal para darle cara a Roza Tumba Quema, pero PowerPaola estaba en medio de su propio proceso creativo mientras yo andaba en miles de vueltas. Laguna, entonces, se encargaba de contactarnos en nuestros propios tiempos y de mediar nuestra comunicación. Cuando me envió la propuesta para la portada, yo no sabía que Roza Tumba Quema podía verse y sentirse de esa manera. La gente de Laguna tuvo razón todo el tiempo: ella entendía El Salvador –había vivido una temporada en mi país– y podía traducirlo en términos de imágenes para Colombia. Su trabajo fue tan adecuado que tanto la edición al inglés como la edición al francés lo han conservado como portada. Al llegar el turno de Tomar tu mano, de nuevo ella estaba en proceso creativo y yo, en mis otros asuntos en medio de la pandemia, así que Laguna volvió a servir de puente. Ellos le explicaron que yo veía en Tomar tu mano el opuesto de Roza Tumba Quema. En lugar de ser la mujer que enfrenta, teníamos a la mujer que se congela. Yo dije que era la noche del día de Roza... y ella, hermosa como es, entregó esta portada espléndida en la que la oscuridad es vencida con pequeñas luces de esperanza.



¿Cómo ve los diversos modos en que son retratadas las mujeres en la literatura latinoamericana hoy?



Con agradecimiento. Sé que cada propuesta viene desde una realidad concreta y que, en colectivo, dibujamos un panorama que será cada vez más completo. Estoy consciente de que la fuerza de cada apuesta que se hace en esa dirección ha sido capaz de traspasar las barreras que los mercados editoriales tradicionales establecen y que eso no es sencillo de lograr. Por eso creo que también hay que celebrar la contribución a esta tarea de las editoriales independientes y reconocer el valor de los esfuerzos llevados a cabo en otras disciplinas. Por supuesto, la aspiración es que cada vez se sumen más, que haya más diversidad y más sectores representados.

Las obras son editadas por Laguna Libros. Foto: Archivo particular

¿Qué autoras y qué literaturas nutren hoy su proceso de escritura y creación?



Me resulta un poco injusto hacer una lista porque hay muchos autores en la trastienda de esta historia que han aportado a veces sin que notes su influencia. Pero si hablamos de las pautas conscientes, para Tomar tu mano fue muy importante el trabajo de la historiadora Angela Selke y la de la novelista Unica Zürn. Por la naturaleza de ese texto, las producciones audiovisuales fueron una gran fuente de estímulos y recursos. Ahora mismo he retomado el cuento gracias a la relectura de la bella Gabriela Alemán.



¿La Comunicación Social le dejó alguna herencia que haya aportado a su ejercicio como escritora?



Lo dudo. Entiendo que, para muchas personas, la Comunicación Social ha supuesto una ruta hacia la literatura, pero me temo que no ha sido así en mi caso. Me parece que se debe al tipo de literatura por la que yo he optado, aunque no descarto que algo tenga que ver con mi personalidad o con mi dificultad para combinar las cosas. En todo caso, no funcionó conmigo. Sentía que me llevaba en la dirección contraria en más de un sentido.

Una vez, un muy buen amigo me dijo, cuando le mostré un cuento que escribí mientras trabajaba en un medio de comunicación, que la escritura técnica se me estaba filtrando en la literaria. Ese día tomé la decisión de dejar la comunicación social y no me costó en lo absoluto. Creo, con respeto por la gente que se dedica a ella, que mi corto tiempo en derechos humanos me ayudó mucho más.

¿Qué representan para usted Las grandes elegías de Hölderlin?



Nuestro fracaso. Enfrentados a un poema, nos descubro caminando la misma ruta que los que nos antecedieron. No puedes sino preguntarte: ¿cuál es la fuerza que nos rige y que nos hace imposible escapar de ella?



¿Cómo ve hoy la situación social de Colombia, un país que ha acogido algunas de sus novelas?



Con atención. Quiero pensar que, con todos sus recursos, tendrán una salida distinta a la nuestra, divergente, y que podrán sanar sus heridas y sus deudas sociales. A mí me tomó más de 20 años poder hablar acerca de la guerra y muchos más poder hablar del cese del fuego. Me da esperanza ver que, desde ya, están queriendo encontrarse, encontrarle sentido a lo que han vivido y hablan con madurez acerca de lo que les ha sucedido y sucede.



JUAN CAMILO RINCÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@JuanCamiloRinc2

* Periodista, escritor e investigador cultural.

