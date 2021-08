Así le cantó Ciudad Juárez a Juan Gabriel, a cinco años de su muerte

Admiradores y músicos homenajearon este domingo al célebre Juan Gabriel en las calles de Ciudad Juárez, su lugar de acogida, en un evento convocado en este municipio fronterizo de México para recordar a su gran ídolo cinco años después de su muerte.

Desde diferentes puntos del país, decenas de personas se dieron cita para rendir tributo y compartir las vivencias que tuvieron con el llamado 'Divo de Juárez'.



En el exterior de lo que fue la morada del compositor, se instaló un escenario bautizado como 'Paseo de Juan Gabriel' para conmemorar a uno de los mayores cantantes y compositores de música popular en Latinoamérica.



En este punto, había lonas con su imagen y frases de sus composiciones como "Y seguiré cantando, hasta que mi canto se escuche por donde quiera en la ciudad; cantaré y gritaré fuerte".

Video La impactante historia de Juan Gabriel y su paso por la cárcel

No podía faltar la música, sus canciones que atravesaron países e incluso idiomas, como Amor eterno, Abrázame muy fuerte, La muerte del palomo, entre otros de sus muchos éxitos, que eran coreados por los asistentes.

Se deshacen en elogios

Facebook Twitter Linkedin

Juan Gabriel Foto: EFE

Había carpas donde integrantes de clubes de seguidores del artista exhibieron lo que coleccionaban de su ídolo, desde revistas donde salía su portada, casetes, discos, pósters, fotografías autografiadas, sudaderas dedicadas, además de boletos de sus conciertos.

"Para nosotros es muy importante esta fecha, en este quinto aniversario y ser parte de estos homenajes, en esta exposición de clubs de toda la República para celebrarlo. Es una fecha importante, serían 50 años de su carrera", expresó Leonor Rodríguez, una de las seguidoras.



Rememoró que llegó a festejarlo años atrás en su cumpleaños en Cancún y él siempre fue "sencillo", una de las razones por lo que lo amaban tanto.

Juan Gabriel tuvo una prolífica trayectoria de más de 1.800 canciones y 10 millones de discos vendidos, y se ha convertido en una leyenda junto a la de otros compositores como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero.



Innovador, controvertido y transgresor, nunca reconoció abiertamente su sexualidad y desafió a la sociedad machista y homófoba con sus movimientos y trajes afeminados.



Otro de los seguidores que acudió al evento fue Alejandra Ordóñez, quien narró que una de las grandes herencias que dejó el cantante es su sabiduría y el impulso de seguir adelante. "Él era una persona sencilla, alegre, yo admiro la forma que sobresalió y llegó a su objetivo de grabar un disco, como llegó a ser el ídolo que fue", expresó.

Por su parte, Rosendo Torres dijo que "fuera del escenario, era una persona muy amable".



"Una vez pasé de ilegal a El Paso (Texas) para ir a verlo en uno de sus conciertos y se sorprendió que fui a verlo porque no tenía visa", señaló.



Este seguidor consideró que Juan Gabriel dejó la enseñanza de que cuando se quiere, se puede. "Aún creo que no se han dado cuenta del legado musical que nos dejó y no sabemos hasta cuándo nos va a durar. A nosotros sus seguidores nos dejó la hermandad, amistad entre nosotros", concluyó.

'Divo de Juárez', y de México

Es difícil hablar de Ciudad Juárez sin poder nombrar a Juan Gabriel, el personaje que da mayor identidad a los juarenses. Aunque nació en Parácuaro (Michoacán) en 1950 con el nombre de Alberto Aguilera Valadez, de pequeño su familia se trasladó a Ciudad Juárez (Chihuahua), fronteriza con El Paso (Texas).



Hijo de padres campesinos, Juan Gabriel se enfrentó a la pobreza desde niño, a la soledad en un orfanato, a la cárcel de un crimen que no cometió y a los señalamientos de una sociedad conservadora.



Recibió su primer contrato en una discografía a los 21 años y entonces nació Juan Gabriel, nombre que usó en honor a su padre y a su maestro de la escuela que le ayudó a dejar atrás una vida de tragedias.

"Vine aquí a recordar al Divo de Juárez, él fue un orgullo, fue a la capital del país y triunfó. Vine a ver la exposición de sus trajes, aunque él no está físicamente, sigue en nuestros corazones y siempre llevó a Juárez en su corazón", explicó Angélica López, quien acudió al evento junto a su familia.



Mencionó su sencillez, amabilidad y talento musical, las cualidades por las que siempre lo ha admirado. "Él escribió tanto, de amor, desamor, su música trascendió fronteras. Hoy y siempre seguirá Juan Gabriel, lo tenemos a través de su música", expresó.



Diariamente pasan curiosos al exterior de lo que fue su casa y se toman fotos, cerca de los cuadros con sus imágenes. Juárez, fue el primer lugar que le dio espacio para su carrera como cantante.



El 28 de agosto del 2016 Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California, a los 66 años a causa de un paro cardíaco, dejando un legado inmenso en la música mexicana y un espacio imposible de llenar. Todavía hoy hay quien cree que sigue vivo y reaparecerá en cualquier momento.

GUADALUPE PEÑUELAS

EFE