Para la cuarta entrega de la colección de vinilos de EL TIEMPO –con la que ya circularon discos de Ramones, Led Zeppelin y David Bowie– le toca el turno este 18 de junio a la banda británica Iron Maiden, con uno de sus grandes álbumes: 'The Number of the Beast', un ‘impertinente’ desde hace 41 años.

La carátula de este álbum conceptual es el famoso Eddie –personaje diseñado por el artista Derek Riggs y que protagonizó los afiches de casi todos los roqueros en los años 80–, que maneja los hilos del diablo y este, a su vez, los de los hombres sobre una tierra en llamas.

The Number of the Beast, tercer álbum de Iron Maiden.

“Es uno de los álbumes más importantes no solo de Iron Maiden sino del heavy metal”, comenta Juan Kiss, director de Radioacktiva en Medellín y experto en rock.



“Es el primero sin el cantante Paul Di’Anno, el vocalista con el que comenzó Iron Maiden, y fue escrito para Bruce Dickinson. Solo que Steve Harris (bajista y líder del grupo), al ver que Di’Anno se fue ‘solito’, pues nadie lo expulsó –años después reconocería que fue el peor error de su carrera–, empezó a escribir canciones para otro tipo de vocalistas y ahí entró en la ecuación Dickinson, quien venía de Samson”, agrega Juan Kiss.



(Lea también: entrevista con Bruce Dickinson sobre su pacto eterno con el heavy metal)



Se trata del reconocido cantante de esta banda que Colombia ha recibido en tres ocasiones. Un personaje que pilotea el avión –literalmente hablando– en el que viajan por el mundo.

“Es, además, el primer intento de coescritura de Adrian Smith, que es un gran compositor”, explica Juan Kiss. “Fue n.º 1 en Inglaterra y platino en Estados Unidos, fue la entrada oficial de Iron Maiden a ese mercado en una época en la que la música era negocio (...). Ahí empezaron esas giras masivas”.



“Aparte, es una absoluta delicia de álbum, una máquina perfectamente aceitada llamada la ‘doncella de hierro’ ”, agrega el locutor paisa.



Un mito de este disco radica en la canción que le da el nombre, 'The Number of the Beast', en cuya introducción una voz recita fragmentos de varios versículos del Apocalipsis, impresos en la contracarátula. Muchos creen que era el famoso actor de terror Vincent Price, quien en noviembre de ese mismo año apareció haciendo la intro, casi idéntica, de Thriller, de Michael Jackson. Iron Maiden sí buscó a Price, pero este les pidió 25.000 libras esterlinas por el trabajo. Entonces optaron por contratar a Barry Clayton, un lector de historias de terror en la emisora Capital Radio.



También desfilan canciones fundamentales como la fantástica 'Hallowed Be Thy Name'; 'Run to the hills', que es una infaltable en los conciertos de la banda, y 'Children of the Damned'. Otras no tan recurrentes pero que exhiben la capacidad compositiva del grupo y la gran voz de Dickinson: 'Invaders', 'The Prisoner', 'Gangland' y '22. Acacia Avenue'.



En estas se nota su visión crítica sobre las guerras, pues Inglaterra había pasado recientemente por las llamadas ‘guerras del bacalao’, con Islandia y, justo en 1982, la cruenta guerra de las Malvinas, con Argentina.



