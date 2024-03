Cinco artistas imperdibles para el último día del Festival Estéreo Picnic en Bogotá

Hoy por fin llega a Colombia la aclamada banda ‘Blink 182’, y también podrá escuchar a grandes bandas como ‘Arcade Fire’ y ‘The Offspring’. Mientras los espera, estas son recomendaciones musicales del día.

Los ‘headliners’ lo son por una razón: nadie quiere perderse a los grandes nombres de la música que, en el caso de los fanáticos de ‘Blink 182’, han tardado años en venir a compartir su arte. Pero el Festival Estéreo Picnic es “un mundo distinto”, un espacio con múltiples escenarios y ofertas musicales nacionales, por lo que le traemos cinco artistas que ofrecerán una presentación imperdible.

Selene

Si es de aquellos que llega temprano, no puede perderse a la rapera Selene en el escenario Colsubsidio a las 3:00 p.m.

En 2019 recibió un premio por parte de la Alcaldía de Kennedy por su trabajo en el Hip Hop, y en 2022 fue ganadora de la convocatoria Hip Hop al Parque de ese año.

Ha hecho giras por Colombia y Ecuador, y en más de siete años de carrera su música ha mantenido la esencia del rap bogotano, con letras sobre la vida cotidiana.

Oblivion’s Mighty Trash

Su profesión: rapero. Oblivion’s Mighty Trash llega al escenario Colsubsidio a las 4:30p.m. para poner a bailar a la capital con el ‘flow’ de Medellín.

Para él, desde pequeño, todo es rap, y por eso entendió que no bastaba con escucharlo, también quería hacerlo. En 2022 sacó su álbum ‘No me acuerdo’, y desde 2020 ha pegado varios sencillos como ‘Puro Parcerito’, ‘Medallo Bullies y ‘No me soya la playa’.

La Etnnia

Sí, el domingo es el día del rap nacional en el Estéreo Picnic. Si llega a las 5:15 p.m. al escenario CeraVé va a tener la oportunidad de escuchar a uno de los pioneros del rap colombiano.

La Etnnia ayudó a poner los pilares de la escena Hip Hop en la capital, sonó acá y en toda Latinoamérica, y sus ritmos y letras son imperdibles si le gusta la música, la historia de esta y disfrutarse la vida. Es un espectáculo que promete Hip Hop y un homenaje a la historia bogotana.

The Vaccines

En “un mundo distinto” hay espacio para todos. Esta recomendación es para los amantes del rock. A las 5:15 p.m. la banda indie rock británica ‘The Vaccines’ llegará al escenario principal, el Johnnie Walker, para empezar a parar de sus sillas a los rockeros del festival.

Fue creada en el 2010 y está compuesta por Justin Young (vocalista y guitarrista), Freddie Cowan (guitarrista), Árni Hjörvar (bajista), Timothy Lanham (tecladista) y Yoann Intonti (baterista).

Yves Tumor

Si le suena conocido es porque es el nombre artístico de Sean Bowie. El productor estadounidense llega al escenario Adidas a las 8:15 p.m para hacer bailar al público con su electrónica experimental. Tiene cinco discos publicados: ‘When Man Fails You’ (2015), ‘Serpent Music’ (2016), ‘Safe in the Hands of Love’ (2018), ‘Heaven to a Tortured Mind’ (2020) y ‘Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)’ de 2023.

