Cinco artistas del segundo día del Estéreo Picnic que usted no se puede perder

Beats traídos de Sudáfrica; la voz femenina de la banda sonora de Black Panther; los nuevos Led Zepellin; el swing latino de Proyecto Uno... todo esto ocurrirá en el segundo día de la edición decimotercera del Festival Estéreo Picnic 2024.

Nadie podría dudar que la ansiedad de los asistentes tiene raíces en la esperada visita del ícono de Sam Smith, quien previo al show ya tiene a sus fanáticos en vilo al ser descubierto en las calles bogotanas antes del Festival. Este concierto tendrá lugar en el escenario Adidas a las 9:45 p. m. Aunque es decididamente recomendable no perderse la voz y la mente de piezas como Stay with me, este es el día perfecto para los que quieran explorar otras propuestas musicales diversas de la paleta del pop, indie y de la escena urbana. De los veinte artistas que se presentarán en el 'Pulmón de Bogotá', aquí le contamos algunos detalles de cinco que no se encuentran entre los ‘headliners’. Encuentre al final la programación detallada.

Phoenix

Desde el suburbio parisino de Versalles, los franceses de Phoenix se han consolidado como una de las bandas referentes de música indie –especialmente el indie pop– en el mundo desde su formación en 1999. Al lado de figuras como Daft Punk, no es posible hablar de la escena artística francesa sin mencionarlos a ellos. Uno de sus mayores hits fue Too Young, canción de la película Lost in Translation de la icónica cineasta Sofia Coppola. La canción habla sobre la importancia del cambio en la vida y el paso de un estado a otro. Otras canciones que han sido parte de algunas películas son Fever Pitch, Friendship, Somewhere, The Beguiled, entre otras. Sus letras son cartas al amor y a la libertad.

Ana María Oramas

Escuchar la flauta de Ana María junto a los prados del ‘Pulmón de Bogotá’ debería ser uno de los imperdibles de esta edición. La bogotana es una de las exponentes más jóvenes y talentosas del jazz nacional pues combina las músicas tradicionales colombianas con las corrientes actuales del género. A los diez años, aprendió a tocar flauta traversa. Ha sido invitada a Jazz al Parque 2019, al Festival Ajazzgo Cali 2020 y hace parte del Colectivo Colombia, de la Big Band Femenina de Bogotá y es directora de su propio ensamble.

Nothing But Thieves

El vocalista de esta banda, Conor Mason, ha sido destacado por la prensa como una de las mejores voces en el rock alternativo actual. Los británicos de Essex llegan al Festival con un estilo que se ha comparado con bandas como Foals y The Killers. Se formaron en 2012 y el año pasado lanzaron su cuarto álbum Dead Club City y aunque son exponentes en su género, advierten llevar una trayectoria conceptual que no se pone barreras musicales con una inclinación al pop.

James Blake

Este productor y multiinstrumentista ha sido elogiado por Billie Eilish como uno de sus ídolos juveniles. Ha colaborado con artistas como Kendrick Lamar, Beyoncé, Vince Staples, Rosalía y Frank Ocean. Ha recibido un premio Grammy y fue destacado como Mejor Artista Nuevo en 2014. Recientemente desató una polémica en twitter sobre los problemas de la industria musical, el impacto de TikTok en la música, el cobro de los artistas en los servicios de streaming, donde lanzó su propia plataforma para que cualquier artista suba música sin intermediarios.

Black Coffee

Su verdadero nombre es Nkosinathi Innocent Maphumulo y tiene 47 años. Comenzó su carrera como dj en 1994 y desde entonces se ha hecho un nombre en la industria. Recibió un Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónico por su trabajo Subconsciously. En septiembre de 2015, ganó el "Breakthrough DJ of the Year", otorgado en los DJ Awards en Ibiza.5 El artista acaba de vivir un severo accidente en un vuelo a Mar del Plata que tuvo ciertas complicaciones pero lo dejó ileso.

Akrilla

El trap y la onda argentina y chilena urbana empieza a llegar al Festival Estéreo Picnic hoy. Akriila es una de las cantautoras e improvisadoras que llegaron en la oleada pandémica del 2020 para convertir el género en un fenómeno. Su nombre es Fernanda Sepúlveda y apenas el año pasado debutó con 001. Ya estuvo en el Primavera Sound y ha sido destacada por Rolling Stone como una de las 19 artistas latinas a las que hay que apoyar en 2024.

