Amor al arte

El Teatro Corfescu de Bucaramanga se despidió de su público con un emotivo video y un admirable discurso de su directora, Sandra Barrera. Después de funcionar durante nueve años en el antiguo Teatro Analucía, donde muchas generaciones de bumangueses descubrimos el cine, la compañía anunció su traslado al entorno digital.

Lo ejemplar del asunto es que el cierre de esta sala no viene con un lamento por las consecuencias de la pandemia y el distanciamiento social; por lo contrario, anuncia con valentía una nueva etapa de su quehacer artístico y manda un mensaje de gallardía a los protagonistas de la cultura en el país.



He visto a algunos colegas de las artes escénicas declararse derrotados por la situación, sin haber opuesto la más mínima resistencia. Por eso, este caso resulta muy motivador, Corfescu nos muestra el camino por seguir en medio de la adversidad. En lugar de manifestar su resentimiento por el fin de su modelo de trabajo, dan las gracias a su público por haberlos acompañado durante tantos años y se preparan para un nuevo reto en la página www.corfescu.com.



En lugar de quejarse por el abandono del Estado, Corfescu les da las gracias a las entidades que patrocinaron sus espectáculos y a los medios de comunicación que divulgaron su actividad.



Esta maravillosa muestra de dignidad les cae de perlas a tantos artistas que en medio del desespero no logran reorientar su actividad hacia nuevos rumbos. A los músicos nos llegó la hora de mostrar empatía con nuestros antiguos sitios de trabajo, donde nos abrieron las puertas y nos dieron tantas oportunidades.



Ellos también pasan dificultades y son aliados que debemos apoyar para resurgir juntos. Personalmente siento una profunda solidaridad con todos los teatros y festivales que me han permitido mostrar mi trabajo y que no van a poder montar sus eventos este año.



Se me ocurre que podemos unir nuestras voces, nuestras canciones y nuestros videos para apoyarlos, así sea de forma virtual. El público fiel también debe salir a respaldar a este gremio que tantas veces los ha hecho felices.



Los invito a ver la publicación de Sandra Barrera en Facebook para que se inspiren y entiendan lo que significa el verdadero amor al arte (www.facebook.com/677730377/videos/10156857845440378/): “Hoy se baja un telón, pero lo hacemos con el corazón lleno de orgullo porque sabemos el buen trabajo que hicimos. Por supuesto, hay mucha nostalgia, lágrimas y un trasteo enorme... pero los sueños y nuestra vocación de servicio para el desarrollo cultural de la ciudad también se vienen con nosotros”.



Columna de Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com