Cien canciones más para nuestro gran cancionero

Los Ajices, Omacha, Altibajo Latin Son, General Bong, Tres y Yo, Apolo 7 y Chimó Psicodélico son algunos grupos colombianos de la nueva generación que han nacido en distintos territorios.

Son reconocidos en las zonas donde han gestado sus músicas y, de paso, independientemente del género, recogen historias locales.



Hacen parte de un cancionero nacional que el Ministerio de Cultura acaba de reunir en una lista musical (el primero de varios) y que está disponible en las plataformas Spotify, Deezer y las bases de datos del sistema Simus del ministerio.



Se dividen en cuatro apartados: territorios sonoros; rock, pop y rap; nuevas músicas y bailable.



Luisa Piñeros, periodista musical y quien tuvo a su cargo la curaduría de territorios sonoros, afirma que “debajo de las piedras hay un montón de sonidos que existen, son buenísimos y parte fundamental de los territorios”.



Las canciones están muy bien grabadas y van desde sonidos de grupos ya con más reconocimiento como la Pacifican Power (que reúne a creadores de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano), The Rebels, The Rolling Ruanas, Kombilesa Mi, Puerto Candelaria y Palo Cruza’o, entre otros, hasta propuestas más emergentes como las de Los Ajices, de Sandoná, Nariño; Chimó Psicodélico, de Arauca; General Bong, de Pasto, y Altibajo Son, de Bucaramanga.



En esta lista de cien hay varias propuestas que sorprenden. Una de ellas es la de Omacha, de Leticia, que da un nuevo concepto sobre los sonidos de esta región de Colombia, que aparece en el apartado de territorios sonoros, mientras que en rock, rap y pop, el tema Siento, de Emje Rose, de Barranquilla, brinda otro concepto de la movida sonora en esta región.



“Esta es una apuesta, porque creemos que algo va a suceder con estas músicas, que se hacen en los territorios y no, como sucede en su mayoría, en las grandes capitales. Es también ver su potencialidad en lugares donde mediáticamente sus intérpretes no tienen mucha exposición”, agrega Piñeros.



Las nuevas músicas es, sin duda, un apartado recomendable, con Heaven on the Mountain, de Elkin Robinson, de San Andrés; Techo de astros y truenos, de Margarita Siempre Viva, de Medellín; Bailando triste, de Nicolás y los Fumadores, de Bogotá; Mi sueño, de Esteban Copete, del Chocó; El curramba (a lo bien), versión espeluque, de De Juepuchas (Bogotá); Dulce vino, de Jona Camacho, de Ibagué; Una pena, de Lucio Feuillet, de Nariño; Hasta el nuevo sol, de Victoria Sur, de Armenia; Nada tuyo, de María Cristina Plata, de Bucaramanga, y Mujer divina, de Salsangroove, de Cali.



Entre los mencionados no solo hay grupos reconocidos: también se ve una formación importante de parte de los músicos, sin alejarse de los sonidos locales. Por ejemplo, cabe resaltar a Esteban Copete, nieto de Petrónio Álvarez, graduado de la academia, compositor, arreglista, saxofonista e intérprete de la marimba de chonta.

​

Igualmente, cantantes como Victoria Sur, que empezó interpretando músicas andinas y ha abierto su trabajo a los sonidos latinoamericanos, entre otros. Igualmente, la propuesta del nariñense Lucio Feuillet.



En la curaduría también estuvieron Juan José Peña (CD Baby), Felipe Grajales y ONErpm.