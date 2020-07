Cien canciones colombianas en plataformas para disfrutar

Las músicas colombianas son tan amplias y diversas, que por eso mismo autores como Lucho Bermúdez, Rafael Escalona, Leandro Díaz, Petronio Álvarez, Esthercita Forero, Jairo Varela y Nino Caicedo han trascendido como compositores.



Y, del mismo modo, intérpretes y creadores hoy están en el estrellato, entre ellos Shakira, Carlos Vives, Juanes, Niche, Guayacán.



Pero “debajo de las piedras”, como dice Luisa Piñeros, “hay un montón de músicas que existen, son buenísimas y parte fundamental de los territorios”.



Con esa premisa, el Ministerio de Cultura publicó un listado de 100 canciones colombianas de distintos géneros que están disponibles en las plataformas Spotify, Deezer y las bases de datos del sistema Simus de la entidad, de la que Piñeros, reconocida periodista musical, fue la curadora de uno de sus apartados, Territorios sonoros.



Es una lista musical de lujo que además es la primera de varias que se publicarán y aquí hay cuatro canciones que puede oír y disfrutar.



Aquí hay música de la Pacifican Power, con integrantes de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, como Que me lo des; Me cogió la noche, del grupo Bahía (Valle), Desde que te me juistes, de Los Ajíces, de Sandoná, Nariño; Banana, de The Rebels, de la isla de San Andrés; La duda, de Altibajo Latin Son, de Bucaramanga; Noche de cumbia, de Yeison Landero, de San Jacinto, Bolívar; Ruanas on, de The Rolling Ruanas (Bogotá); Gavilán que sí, que no, de Palo Cruza'o, de los Llanos; Ma kuagro, de Kombilesa Mi, de San Basilio de Palenque; Misterio del Amazonas, de Omacha (Leticia), y Tío Guachupecito, de Canalón de Timbiquí.

Son 25 temas en esa categoría, que, según Piñeros, son una “apuesta, porque creemos que algo va a suceder con estas músicas, que se hacen en los territorios y no, como sucede en su mayoría, en las grandes capitales, es también ver su potencialidad en lugares donde mediáticamente sus intérpretes no tienen mucha exposición”, dice.



En bailable la propuesta es, también, muy buena. Y entre los 25 títulos incluidos figuran: Bailemos cumbia, de Carmelo Torres y su Cumbia Sabanera, de San Jacinto; Medellín, de Sonyk El Dragón, de Medellín; La espelucá, de Twister el Rey, de Cartagena; Chucusteady, del Frente Cumbiero, de Bogotá; En mi tierra tocan bombo, de Espíritu Balanta y Estrellas de Timbiquí, de Timbiquí; Agüita e' coco, del Mulatho, de Cali, y Poniéndote a gozar, de Rancho Aparte, de Quibdó.



Las 25 canciones de rock, pop y rap no se quedan atrás. Empieza con Pambelé, de Alcolirykoz, de Medellín y también incluye Señorita, de Chimó Psicodélico, de Arauca; Hokha, de Carlos Eliot Junior, de Pereira; Primitivos, de Oh'laville, de Bogotá; Dile que por mí no tema, de los paisas de Puerto Candelaria; Dios karma, de General Bong, de Pasto; Siento, de Emje Rose, de Barranquilla; Despojos, de Invisibles, de Santa Marta; Eres tú, de Apolo 7, de Zipaquirá, y Despierta, de Tres y Yo, de Bucaramanga.

Finalmente está el apartado de Nuevas músicas, con Heaven on the mountain, de Elkin Robinson, de San Andrés; Techo de astros y truenos, de Margarita Siempre Viva, de Medellín; Bailando triste, de Nicolás y los Fumadores, de Bogotá; Mi sueño, de Esteban Copete, del Chocó; El curramba (a lo bien), versión espeluque, de De Juepuchas (Bogotá); Dulce vino, de Jona Camacho, de Ibagué; Una pena, de Lucio Feuillet, de Nariño; Hasta el nuevo sol, de Victoria Sur, de Armenia; Nada tuyo, de María Cristina Plata, de Bucaramanga, y Mujer divina, de Salsangroove, de Cali.

Además de Piñeros, participaron en la curaduría Juan José Peña (CD Baby), Felipe Grajales y ONErpm.



