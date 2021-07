Cantante Chyno Miranda habla de la enfermedad que lo dejó paralizado

El año pasado, los medios registraron que luego de superar el covid-19, Chyno Miranda empezó a experimentar malestar, dolores y calambres en distintas partes de su cuerpo. Meses después, se encontraba paralizado.

El cantante venezolano de música urbana no podía mover sus piernas ni brazos, tampoco articulaba bien las palabras. Sentía ansiedad y paranoia. Estaba sufriendo de una neuropatía periférica. Había permanecido cuatro semanas en coma inducido debido a la grave inflamación de su cerebro -una encefalitis aguda- una terrible secuela que le había dejado el covid-19.

Todavía en recuperación, Chyno compartío en las últimas horas en sus redes un emotivo video en el que narra todo lo que ha enfrentado en los últimos diez meses por la enfermedad. Gracias al apoyo de su familia y a las intensas jornadas de terapias físicas, el artista ha recuperado la movilidad; sin embargo, dice que aún se siente confundido y le cuesta hilar las palabras.



Chyno Miranda nació en La Guaira, Venezuela, hace 36 años. Su nombre de pila es Jesús Alberto Miranda Pérez y se hizo famoso gracias a su participación en en el dúo Chino & Nacho, que cosechó éxitos mundiales como 'Mi niña bonita', 'Andas en mi cabeza' y 'Me voy enamorando'.

En el video de cinco minutos se puede ver al cantante durante los duros momentos que vivió al enfrentar la enfermedad. "Cuando llegué a la casa tuve que aprender a bañarme y a hacer todo de nuevo. La verdad me sentí muy mal. Sin embargo, me estoy recuperando y sigo haciendo música porque siempre sale el sol", dice.

Este jueves 22 de julio, Chyno reaparecerá en un escenario en la entrega de los premios Juventud que se llevará a cabo en Miami.



