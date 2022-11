Una presunta colaboración musical se estaría desarrollando entre el cantante mexicano Christian González Nodal, mejor conocido como 'Nodal', y su actual novia la rapera argentina Julieta Cazzuchelli, llamada por su nombre artístico 'Cazzu'.



Aunque el artista de música regional mexicana aún no haya confirmado públicamente que están trabajando en un tema musical juntos, sus fans no descartan la posibilidad, puesto que 'Nodal' confesó, hace un par de semanas a través de una historia en su cuenta de Instagram, que finalmente viajaría a Argentina para "grabar con alguien muy especial".



Sumado a que se ha filtrado un supuesto fragmento de la canción, que no solo contiene parte de la que sería la letra, sino también del video musical.

Un video de TikTok, que se ha viralizado en tan solo un día, revela la supuesta canción en la que estarían trabajando 'Nodal' y su novia 'Cazzu'.



En los 36 segundos del video se ve a 'Nodal' sentado tomándose unos tragos mientras la habitación se incendia a su alrededor. Y aunque en el fragmento no aparezca ni una sola vez el rostro o la voz de 'Cazzu', mientras el artista mexicano canta versos como "pa' cada loca hay un loco" y "dichosos son los que se encuentran", se muestran tomas cercanas del torso de una mujer con tatuajes, entre los que se identifica la araña que 'Cazzu' utiliza como logo de su imagen.

Así suena el dueto de Nodal y Cazzu :O pic.twitter.com/0o3K8FFTMG — Lo + viral (@VideosVirales69) November 10, 2022

Por el momento, ni 'Nodal' ni 'Cazzu' han salido a dar declaraciones publicas en sus redes sociales por el fragmento del supuesto sencillo musical.



Inclusive, 'Nodal' eliminó todas las publicaciones de su perfil de Instagram para compartir únicamente dos carretes de fotos, que tienen un filtro de color verde y verde sepia, al igual que su foto de perfil.



Esto con el fin de promocionar su nuevo álbum 'Forajido', en el que incluye canciones como 'La Sinvergüenza', 'Ya No Somos Ni Seremos', 'El Karma', y tres sencillos más.

Por otro lado, los comentario no se han centrado únicamente en la sorpresa de la que sería la nueva canción, sino que los fans de la relación entre Belinda y Nodal han aprovechado el momento para hacer algunas bromas como recordar que ambos cantantes estaban también preparando un supuesto disco, del que incluso cantaron a dúo pequeños fragmentos en 'En Vivos' e historias de Instagram, pero que quedó solo en promesas porque terminaron su relación antes que lanzaran el sencillo.



Por lo que se preguntan si el supuesto disco en el que está trabajando con 'Cazzu' alcanzará a salir o si se quedará como una historia sin terminar.

