Christian Nodal es un fenómeno internacional. Su música es de la más escuchada y descargada en las plataformas de audio y su figura se ha convertido en un símbolo de la mexicanidad en el mundo. La regional mexicana es su raíz, con esos sonidos de banda tan característicos de los pueblos: los cobres, las tamboras, las guitarras que le han dado la vuelta al mundo a punta de corridos, cumbias o rancheras; pero la voz de Nodal se funde también con las sonoridades electrónicas propias de lo urbano o la batería y el bajo del pop.

“Me siento muy honrado de que la música que canto, la regional mexicana, esté dentro de lo más escuchado en el mundo en Spotify. Estamos haciendo algo lindo, que le gusta al público porque lo está consumiendo de esa manera cuando yo pensaba que los únicos que podían llegar a esos niveles eran los artistas de pop o urbanos”.



El joven chilango (nacido en la capital mexicana) charla sin prisa sentado en el patio de su casa: un lugar de cielo despejado, árboles y una sinfonía de pájaros de fondo. Tiene un sombrero, uno típico de alguna región mexicana que con toda su cultura ha sido la inspiración para componer canciones de despecho o de romance.



“Más allá de querer representar una bandera, es el origen que tienes, naciste y creciste en un lugar, comiendo esto, oyendo lo otro. Para mí es un enorme orgullo y un gran placer, es algo más allá de lo que uno quiera hacer, te corre por las venas, se lleva en el corazón. Creo que la responsabilidad está en meter el corazón en la música, es lo que conecta, si uno puede usar su voz para aportar a la sociedad eso es lo bonito de lo que haces”, agrega.

Nodal estará el sábado de concierto en el Coliseo Live. El suyo será uno de los shows inaugurales del esperado sitio ubicado a la salida de Bogotá, por la calle 80. Forajido Tour, como se llama la gira, aterriza con los grandes clásicos del mexicano y los nuevos temas de su más reciente EP, que le da titulo a la tanda de conciertos.



“Yo funciono de acuerdo a como la gente lo va pidiendo, yo tengo un catálogo establecido para los shows, pero la cosa va saliendo de acuerdo a cómo sienta al público porque no todos tienen el mismo estado anímico, no todos andan dolidos o enamorados. Es una bendición tener tantas canciones, de fiesta, de tristeza, alegres... siempre es como sienta a la gente. Ahora, hay canciones que nunca pueden faltar, las que han marcado mi carrera, que siempre han estado sumando, y hay otro repertorio que es más para los fanáticos”.

El intérprete de los éxitos Adiós amor, Se me olvidó, No te contaron mal, Probablemente, Ya no somos ni seremos, Botella tras botella o De los besos que te di tiene 23 años.



Su fama creció como espuma desde su primer álbum en el 2017 –Me dejé llevar–, pero también debido a los medios amarillistas que siguen de cerca sus romances y rupturas –estuvo a punto de casarse con la cantante y actriz Belinda y ahora sale con la rapera Cazzu–, o que han polemizado con los tatuajes que se hizo en el rostro. Para el artista no fue fácil hallar un equilibrio.

A su corta edad, Nodal ha tenido una carrera exitosa y ha popularizado el género que interpreta. Foto: Cortesía CMN

“Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado”, comentó Nodal en una entrevista con la revista Life And Style México. “Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout (pérdida de conciencia), todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños”. Es que Nodal se hizo mundialmente famoso a los 18 años y su nombre colmó titulares por sus excesos y gastos que incluyeron ferraris, avión privado, ropa de marca y joyas.



Su relación con Colombia siempre ha sido muy estrecha: Juanes, Piso 21, Sebastián Yatra y Jessi Uribe han compartido con el mexicano en varias de sus canciones. “Yo sé que este 13 de agosto vamos a pasar una gran noche con el público de Bogotá que sabe que lo amo muchísimo, Bogotá fue mi primer puerto para entrar a Colombia, le tengo un cariño muy especial”, dice.

Con esta presentación y después de dos meses de descanso, Christian Nodal finaliza su gira Forajido por Latinoamérica, que de inmediato seguirá por varias ciudades de Estados Unidos, en Texas, Nevada y California. “Cada show es una noche mágica, así pienso en cada concierto, porque puede pasar de todo, uno no tiene el control, las energías se conectan y pasan cosas muy bonitas”, asegura.



Christian Nodal en concierto en Bogotá. Sábado 13 de agosto, Coliseo Live, saliendo por el occidente, por la Avenida Calle 80, a 1,5 km del Puente de Guadua. Artista invitado: Yeison Jiménez. Boletas en www.taquillalive.com





SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

