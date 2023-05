Cantarle al amor o al desamor en el nuevo milenio parece algo pasado de moda, cursi o una utopía. Más aún cuando géneros como la balada, los boleros y las rancheras han sido desplazados por los ritmos urbanos que ensalzan el erotismo y el placer. Para nuestras abuelas, el romanticismo se retrataba en la voz de Armando Manzanero, Vicente Fernández o Joan Sebastian. Para nuestras madres, en Luis Miguel. El nuevo exponente de esa tradición y que logró conectar con las nuevas generaciones es Christian Nodal. Escucharlo por primera vez es dejarse cautivar para siempre por el color de su voz, por la riqueza franca y el arrebato de sus composiciones.

'Adiós, amor', 'Te fallé', 'Ya no somos ni seremos', 'De los besos que te di', 'Por el resto de tu vida' ya forman parte de la banda sonora de muchos jóvenes que se han enamorado o pasado la tusa acompañados de Nodal, considerado el número uno de la música regional mexicana. Un joven de apenas 24 años (Caborca, Sonora, 1999), que inició su carrera desde niño y en la actualidad alcanza 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, convirtiéndose en uno de los artistas mexicanos más escuchados en la plataforma.



(Lea además: Javier Matta cumplió con 'el deber' de ser rey vallenato)



A pesar de que en las pocas entrevistas que ha concedido afirma que los números y los reconocimientos no lo definen, hasta la fecha ha ganado cinco Latin Grammy, siete Latin Billboard, ocho premios Juventud, dos premios Lo Nuestro y colaboraciones con artistas de la talla de Maná, Camilo, Ángela Aguilar, Ana Bárbara, Alejandro Fernández, David Bisbal, Piso 21, entre otros.



Sin embargo, Nodal ha sido víctima de su fama y éxito, hasta tal punto que su vida privada, los romances, los escándalos y sus polémicos tatuajes parecen importar más que su carrera y talento.



Por eso, el artista parece querer un receso para alejarse del foco mediático. Hoy reflexiona sobre sus prioridades, sus anhelos, su público, las canciones que realmente quiere compartir, el deseo de que su música siga traspasando fronteras, dejar un legado y seguir a su ídolo: Juan Gabriel, uno de los máximos exponentes de la música mexicana en el siglo XX. “Llegar a ser como él es mi sueño –dice–, logró que el género alcanzara su máximo esplendor”. Este anhelo lo dice desde la admiración y la humildad que siente por el eterno Divo de Juárez, porque reconoce, y vivió en carne propia, que el ego puede ser el peor enemigo de un artista.



Así lo expresó el pasado fin de semana, a su paso por Bogotá, antes de seguir para Valledupar, donde estuvo en el Festival de la Leyenda Vallenata. Allí presentó su nuevo sencillo y video, 'Quédate'.



Nodal conversó con EL TIEMPO con un ánimo sereno y con muchas expectativas hacia el futuro: su gira, el lanzamiento de la segunda parte de Forajido, en uno de cuyos temas participa el colombiano Feid, y el nacimiento de su primogénito al lado de la artista argentina Cazzu. Aunque aseguró no saber aún el sexo ni los posibles nombres, a lo largo de la entrevista la llamó hija.

Facebook Twitter Linkedin

Cantante y compositor mexicano Christian Nodal Foto: Cortesía CMN

El año pasado presentó 'Forajido' con seis canciones inéditas. ¿Qué otras sorpresas vienen?



Yo quería hacer letras que me representaran y que representaran a la figura del forajido. En México lo podemos ver en la figura de Pancho Villa, una persona que vive bajo sus propias normas, amado por muchos y no muy querido por otros. Quería regresar a mis inicios con letras muy reales. En relación con el nuevo tema, 'Quédate', habla del amor propio, desprendiéndose un poco del orgullo y del ego; también habla de cerrar ciclos. El amor es lo más precioso que tenemos en esta vida. Solamente los valientes estamos dispuestos a amar con todo lo que tenemos.



Para nadie es un secreto que sus canciones son muy autobiográficas...



Musicalmente siempre me he inspirado por lo que estoy viviendo, aunque trato de separar mi vida personal de mi carrera.



Aunque su disco y gira se llaman Forajido, parece que ahora quiere alejarse de esa imagen de chico rudo...



En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy abrir muy pronto un 'tattoo shop' en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón.

¿Quédate es el preámbulo para un nuevo capítulo en su carrera?



Ahora que me di un tiempo para pensar, analizar mi carrera y qué camino iba a tomar, en la segunda parte de 'Forajido' descubrí que me aburrí de sacar música muy comercial cuando tengo un público muy apasionado y sensible. No puedo seguir alejándome de mi objetivo: hacer música para que la gente no se sienta sola.



El éxito y la fama le llegaron muy joven. También en los últimos meses su vida personal ha ocupado muchos titulares de prensa. ¿Cómo ha aprendido a lidiar con todo esto?



Sí: pagué un precio. Creo que todo lo que ha pasado tenía que pasar, porque ahora tengo una perspectiva más clara de las cosas. Esa es la virtud del tiempo, que te da la madurez. Ahora tengo más claro qué es lo que quiero y no mostrar. Estuve en un ambiente muy superficial, me alejé de la música, y nunca me pregunté dónde quería estar realmente. Hoy soy un hombre en paz, tranquilo, quiero hacer música que me represente y estar orgulloso, darles lo mejor de mí a los fanáticos. Yo nunca tomé ningún descanso hasta ahora. Siempre estaba trabajando, aunque trataba de ponerle corazón, a veces hacía las cosas por compromiso. Ahora prefiero sacar y trabajar en canciones menos comerciales, pero con más alma. Quiero que desde los ancianos hasta los jóvenes y los niños se sientan identificados con mi música.

Ya que lo menciona, un público cautivo son los niños...



Es increíble cómo los niños van a los conciertos y cantan mis temas. A veces subo a los niños en el escenario y es precioso verlos cantar y moverse igual que yo. Recuerdo a una niña que una vez me dijo: ‘Te amamos como eres, no te pongas triste’. Son cosas que me sensibilizan bastante, más si llegan de esas almas tan puras.



(Le puede interesar: Aerosmith anunció su retiro de los escenarios después de 50 años: 'Peace out')



¿Siente que la música lo ha mantenido en pie?



Mi amor por la música me ha ayudado, ha sido una manera de sacar todo lo que llevo dentro. De niño soñaba con estar encima de los escenarios y con muchos flashes, cuando miraba en la televisión a los artistas que admiraba quería ser igual a ellos. Es una gran bendición trabajar en lo que te apasiona, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sin embargo, toca tener cuidado y que no se convierte en todo lo contrario: algo que no te guste. La música me ha ayudado a conectar con otras personas, a conectar conmigo. La música es el motor de mi vida.



Finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Christian Nodal?



Soy muy sensible, aunque el look rudo y los tatuajes no me han ayudado, me muevo por el amor, por la pasión, por el arte. Ahora miro a través de los momentos más simples de la vida. Trato de poner belleza en todas las cosas. Antes creía que viajar era quedarse en el mejor hotel, comer en los restaurantes lujosos, pero hace poco viajé al salar de Uyuni, en Bolivia. El cielo se veía reflejado en el agua, todo se veía como si fuera un infinito, lo mejor era en la noche, como en el lugar no había luces ni contaminación, se veían todas las estrellas. Entendí que fui muy superficial, ególatra, vivía en una burbuja. Es un milagro que estemos aquí, despertar cada día. En algún momento me dije: ‘¡Relájate! Nadie se acordará de ti en doscientos o trescientos años’. Ese viaje impactó mi vida y ahora los problemas los tomo con más calma.



DULCE MARÍA RAMOS*

PARA EL TIEMPO

@dulcemramosr

* Periodista cultural hispanovenezolana