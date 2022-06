El artista mexicano Christian Nodal sigue dando de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión fue porque se enfureció en su concierto en Santa Cruz, Bolivia, el pasado 18 de junio con unos asistentes que le estaban arrojando hielo.

En internet circula un video en el momento en que Nodal detiene su concierto para pedir respeto porque le estaban arrojando objetos desde las primeras filas de la parte lateral del escenario.



"Quien me esté tirando hielo, sáquenlos a la chi***da y páguenles su boleto pa' tras. A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando esos güeyes o esas 'güeyas", reclamó el cantante.



(No deje de leer: Wisin y Yandel tendrán segunda fecha en Bogotá: todo lo que necesita saber).



En esta ocasión el público apoyó al intérprete de ‘Adiós amor’ y empezaron a gritar a una sola voz: “Fuera, Carajo” y abuchear a los responsables.

Seguido a eso, el mexicano continuó su presentación y agradeció a sus fans por apoyarlo.



Se cree que esta reacción de los asistentes pudo ser causada porque el sonorense dio inicio a su show con varios minutos de retraso.



Tras el incidente se dio a conocer que su concierto programado para el domingo 19 de junio había sido cancelado por incumplimiento de contrato.



(Siga leyendo: Ed Sheeran fue indemnizado por daños y perjuicios).



La compañía JG Music, fue quien publicó el comunicado de prensa en el que se explicaban las razones por las que el cantante no se había presentado en la capital boliviana.

“La presentación previa para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de la Paz, del cantante Christian Nodal, con su Tour Forajido, queda cancelada por incumplimiento de contrato. Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”, aseguran.



Este hecho ocasionó todo tipo de reacciones en redes sociales, muchos de sus seguidores comentaban que era un robo y hacían alusión a la constante cancelación de sus conciertos.

Más noticias

- Feid realizará concierto en Medellín

- Ricardo Arjona suma segunda fecha de concierto en Bogotá

- Shakira sorprende con su nuevo 'look' en el video con Black Eyed Peas

- J Balvin realizará concierto gratuito en México

Tendencias EL TIEMPO